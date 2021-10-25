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Ekvadorlu sprinter Alex Quinonez sokakta vurularak öldürüldü

25.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador’un en tanınmış sporcularından atlet Alex Quinonez uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvadorlu sprinter Alex Quinonez sokakta vurularak öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da en tanınmış sporcularından Alex Quinonez’e, Guyaquil şehrinde bir alışveriş merkezinin dışında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 32 yaşındaki Quinonez hayatını kaybederken, Quinonez’in yanındaki bir kişi de yaralandı.

"BU ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK ATLETTİ"

Ekvador Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Alex Quinonez'in öldürüldüğünü büyük üzüntüyle doğruluyoruz. Hayal kurmamıza izin veren, bizi duygulandıran büyük bir sporcuyu kaybettik, o bu ülkenin yetiştirdiği en büyük atletti” ifadelerini kullandı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso da sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaparak, “Huzur içinde yatsın, onu öldürenler cezasız kalmayacak" dedi.

Öte yandan kısa mesafe koşucusu Quinonez, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede bronz madalya kazanmış, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda ise aynı mesafede 7. olmuştu.

EKVADOR’DA ARTAN SUÇ ORANLARI OHAL İLAN ETTİRDİ

Ekvador Devlet Başkanı Lasso artan suç oranı nedeniyle bu haftanın başlarında ülke genelinde olağanüstü hal ilan (OHAL) etmişti. Lasso devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Ekvador sokaklarında tek bir düşman var, uyuşturucu kaçakçılığı. Olağanüstü hal ilan ettiğimiz için silahlı kuvvetlerimiz ve polisimiz sokaklarda güçlü bir şekilde hissedilecek" ifadelerini kullanmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı arttıkça cinayet ve hırsızlık gibi suçların da arttığını vurgulayan Lasso, güvenlik güçlerini korumak için yeni bir birim de kurulduğunu belirtmişti. Lasso ayrıca, OHAL’in ilk etapta 60 gün süreyle yürürlükte kalacağını ifade etmişti.

Resmi rakamlara göre, ülkede bu yılın ilk 8 ayında işlenen cinayet sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2 kat artmış durumda.

BU AY İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kenya’yı olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop da geçtiğimiz günlerde evinde bıçaklanmıştı. Kenyalı atletin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Genç atlet Tirop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında 4. olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise “kadınlar 10 bin metre” rekorunu kırmıştı.

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