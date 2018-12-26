YEMEK

El bile değdirmeden yiyorlar! 50 gramı tam 2000 TL

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Küçük, büyük demeden herkesin afiyetle yediği çikolatanın tarihçesi oldukça enteresan. 4000 yıllık geçmişi olan kakaonun dünden bugüne kullanımı...

Küçük, büyük demeden herkesin afiyetle yediği çikolatanın tarihçesi oldukça enteresan. 4000 yıllık geçmişi olan kakaonun dünden bugüne kullanımı...

El bile değdirmeden yiyorlar! 50 gramı tam 2000 TL

Küçük, büyük demeden herkesin afiyetle yediği çikolatanın tarihçesi oldukça enteresan. 4000 yıllık geçmişi olan kakaonun dünden bugüne kullanımı...

Çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin meyveleri

Çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin meyveleri
Malvaceae ailesinin bir üyesi olan kakao bitkisinin bamya ve pamukla yakın akraba olduğuna inanmak da güç ama gerçek.

Kakaonun ana vatanı Amerika kıtası, daha da net söylemek gerekirse Güney Amerika.

Kakaonun ana vatanı Amerika kıtası, daha da net söylemek gerekirse Güney Amerika.
Başta Meksika olmak üzere, Güney Amerika'nın neredeyse tamamında milattan önce 300'lü yıllarda kakaodan yapılma fermente içecekler karşımıza çıkıyor. Günümüzde kakao üretiminin adresi Afrika kıtası. Dünyadaki kakaonun yüzde 70'i Afrika'da, yüzde 30'u ise tek başına Fildişi Sahili'nde üretiliyor.

4000 yılı aşkın tarihi var

4000 yılı aşkın tarihi var
Günümüzde tatlı bir yiyecek olarak tüketilen çikolata eskilerde acı bir içecek olarak tüketiliyordu. Sadece içecek üretmekte kullanılan bir gıda maddesiydi. Hatta kakao taneleri bir dönem para birimi olarak kullanılırdı.

Bir kilogram çikolata üretmek için ihtiyaç olan kakao tanesi 800'den fazla

Bir kilogram çikolata üretmek için ihtiyaç olan kakao tanesi 800'den fazla
Dört tür çikolata var: Bitter, sütlü, beyaz ve ruby diye bilinen pembe çikolata. Ruby İsviçre'de Barry Callebaut isimli ünlü çikolatacı tarafından 13 yılı aşkın süre devam eden çalışmaların sonucunda ortaya çıktı ve yakın zamanda tüm dünyaya tanıtıldı. Renginin pembe olmasının nedeni ise kakao tanelerinin pigmentinden kaynaklı.

Dünyanın en pahalı çikolatası 1999 yılında üretildi

Dünyanın en pahalı çikolatası 1999 yılında üretildi
Danimarkalı ünlü şef Fritz Knipschildt tarafından üretilen Chocopologie Chocolate Truffle'nin kutusu 2600 liraya satıldı . 2017 yılında üretilen çikolata barı ise 2000 TL idi. El yapımı üretilen bgu To'ak çikolatası sınırlı sayıda üretiliyor. Özel olarak hazırlanan bu mücevher değerindeki çikolatalar özel ahşap kutularda servis ediliyor.

En ağır çikolata ise İngiltere'de

En ağır çikolata ise İngiltere'de
2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu çikolatanın ağırlığı 5792,5 kilogramdı. Eni ve boyu 4'er metre olan çikolatanın kalınlığı da 35 santimetreydi.
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Anahtar Kelimeler:
çikolata üretimi kakao çekirdekleri

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