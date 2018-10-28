SPOR

El Clasico'da tarihi skor!

İSPANYA HABERLERİ  | 28.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 10. haftası, El Clasico'ya sahne oldu. Ezeli rakibi Real Madrid'i Camp Nou'da konuk eden Barcelona, sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı. Barcelona'da Luis Suarez, kaydettiği 3 golle El Clasico'ya damga vurmayı başardı.

El Clasico'da tarihi skor!

İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Camp Nou'da oynanan mücadelede sakatlığından dolayı Arjantinli yıldız Messi forma giymezsen, Suarez hat-trick yaparak maça damga vurdu.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başladı ve 11. dakikada Coutinho ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada VAR kararı sonrası Barcelona'nın kazandığı penaltı atışını Suarez ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona ererken, Real Madrid 50. dakikada Marcelo ile skoru 2-1'e getirdi. 75 ve 83. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Suarez, Barcelona'yı 4-1 öne geçirdi. 87. dakikada Arturo Vidal'ın golüyle Barcelona sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 21'e çıkararak zirvede yer aldı. Real Madrid ise 14 puanla 9. sırada kaldı.

Öte yandan Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması ve Messi'nin de sakatlığından dolayı 2007'den bu yana ilk kez iki oyuncu da El Clasico'da forma giyemedi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Celta Vigo 4 - 0 EibarCelta Vigo 4 - 0 Eibar
Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçtiBarcelona Cengiz Ünder için harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid barcelona el clasico La Liga

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!

Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!

Hakemlerin FETÖ dosyasında karar çıktı

Hakemlerin FETÖ dosyasında karar çıktı

Mustafa Cengiz: CAS'ın kararını 1 hafta içerisinde açıklamasını bekliyoruz

Mustafa Cengiz: CAS'ın kararını 1 hafta içerisinde açıklamasını bekliyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında Younes Belhanda sakatlandı!

Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında Younes Belhanda sakatlandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
El Clasico'da tarihi skor!

El Clasico'da tarihi skor!

Celta Vigo 4 - 0 Eibar

Celta Vigo 4 - 0 Eibar

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Bomba iddia: Real Madrid ile Antonio Conte anlaştı!

Bomba iddia: Real Madrid ile Antonio Conte anlaştı!

İşte Mourinho'nun yeni takımı!

İşte Mourinho'nun yeni takımı!

Barcelona Neymar kararını açıkladı

Barcelona Neymar kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.