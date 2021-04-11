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El Clasico'da kazanan Real Madrid

11.04.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 30. haftasındaki dev maçta Real Madrid, evinde Barcelona'yı 2-1 yendi ve zirvede büyük bir avantajı eline geçirdi.

El Clasico'da kazanan Real Madrid

İspanya La Liga'nın 30. haftasındaki dev El Clasico mücadelesinde Real Madrid, evinde Barcelona ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Benzema ile 28. dakikada Kroos'tan geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 60. dakikada Mingueza kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Casemiro, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 66 puana yükseldi ve 1 maçı eksik olan Atletico Madrid ile puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.

La Liga'daki bir sonraki maçlarında önce Real Madrid, ardından Barcelona Getafe ile karşı karşıya gelecek.

LA LIGA'DA PUAN DURUMU

(66) Real Madrid
(66) Atletico Madrid (1 maç eksik)
(65) Barcelona

EL CLASİCO'DAN NOTLAR

  • Real Madrid, 1978'den sonra ilk kez üst üste 3 El Clasico galibiyeti aldı.

  • Real Madrid'e rakip olduğu son 7 maçta fileleri havalandıramayan Arjantinli oyuncu, bu rekabet tarihinde daha uzun bir suskunluk yaşamadı.

  • La Liga'nın ilk yarısındaki maçta Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid, 2007/08'den bu yana ilk kez sezondaki iki derbiyi de kazandı.

  • Barça, deplasmanda üst üste iki derbi yenilgisini en son 2008'de Frank Rijkaard yönetiminde almıştı.

  • La Liga'da oynadığı son 20 maçın sadece birini kaybeden Real Madrid (1%G 4B), tek mağlubiyetini Ocak 2021'de Levante'den aldı.

  • Real Madrid, Barcelona'nın LaLiga'daki 19 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

  • La Liga'da görev yaptığı son altı7 maçta da en az bir gol atan Karim Benzema (9 gol), 2000'li yıllarda Real Madrid formasıyla 7+ maçlık seri yakalayan dördüncü isim oldu (Cristiano Ronaldo x4, Ruud van Nistelrooy ve Gareth Bale).


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