El Clasico'da kazanan Real Madrid

İspanya La Liga'nın 30. haftasındaki dev El Clasico mücadelesinde Real Madrid, evinde Barcelona ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Benzema ile 28. dakikada Kroos'tan geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 60. dakikada Mingueza kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Casemiro, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 66 puana yükseldi ve 1 maçı eksik olan Atletico Madrid ile puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.

La Liga'daki bir sonraki maçlarında önce Real Madrid, ardından Barcelona Getafe ile karşı karşıya gelecek.

LA LIGA'DA PUAN DURUMU

(66) Real Madrid

(66) Atletico Madrid (1 maç eksik)

(65) Barcelona

EL CLASİCO'DAN NOTLAR