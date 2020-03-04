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El Clasico’da Türk doktor

İSPANYA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan futbol maçında reklam panolarında Dr. Serkan Aygın’ın isminin yer alması dikkat çekti.

El Clasico’da Türk doktor

Geçtiğimiz pazar günü oynanan ve El Clasico olarak da bilinen Real Madrid - Barcelona maçında reklam panolarında Dr. Serkan Aygın’ın ismi görüldü. Dünya genelinde milyonlarca kişinin izlediği ve Real Madrid’in Barcelona’yı 2-0 yenmesiyle sonuçlanan futbol maçının 70. dakikasında reklam panolarında Dr. Serkan Aygın’ın sahip olduğu saç ekim ve estetik klinik ismi yer aldı. Bu durum maçı izleyen Türk futbol severleri şaşırttı.

Maçın 70. dakikasında panolarda ‘Hair Transplant İn Turkey Dr. Serkan Aygın’ yazısı görüldü. ‘Saç Ekimi için Türkiye’ anlamına gelen yazı, 2 dakika boyunca panolarda döndü. Dr. Serkan Aygın saç ekiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Fransa’da 2019 yılında Avrupa’nın En İyi Saç Ekim Doktoru Ödülü’nü alan Aygın, İspanya’da düzenlenen La Razon - VDVIAJES Turizm Ödüllerinde 2019 yılında en iyi sağlık turizmi ödülünün de sahibi oldu.

DR. SERKAN AYGIN KİMDİR?

Türkiye’de saç ekimi gerçekleştiren ilk ekiplerden birinde yer alan Dr. Serkan Aygın, 1996 yılından itibaren saç ekimi ve saç tedavileri alanında hizmet vermektedir.

Temel tıp eğitimini İstanbul Çapa Tıp fakültesinde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesinde Klinik Farmakoloji Uzmanlık Eğitimini, Vakıf Gureba Hastanesinde Dermatoloji Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Vakıf Gureba Hastanesinde Dermatoloji ve Saç hastalıkları polikliniğinde Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapmıştır. Dr. Serkan Aygın, tek bir alana yönelmeyi ve bu alanda uzmanlaşma vizyonu ile hareket etmiş, yıllar içinde saç ekimi alanındaki tüm teknik ve yenilikleri yakından takip ederek, ilk uygulayanlardan olmuştur. Dünya’da, Türkiye’nin saç ekimi alanında öne çıkmasına katkıda bulunan sayılı doktorlardan biridir. İlk yıllarda FUT tekniğini kullanarak saç ekimi operasyonları gerçekleştirmiştir. İlerleyen yıllarda ve halen tüm dünyada sıklıkla kullanılan FUE tekniğini ilk uygulayan doktorlarından biridir.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
real madrid barcelona İspanya La Liga Dr. Serkan Aygın

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