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  4. El hareketi çeken İrem Derici topa tutuldu! "Ben utandım burada"

El hareketi çeken İrem Derici topa tutuldu! "Ben utandım burada"

14.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

stetik operasyonlarını gizlemeyen geçtiğimiz günlerde göğüs estetiğinin "6 yaşında" olduğunu söyleyen Derici bu kez kulisten yaptığı paylaşımla gündeme geldi. "Sizde ne var" notuyla paylaştığı videoda el hareketi çektiği görülen Derici bu paylaşım sonrası eleştirilerin odağında.

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici son paylaşımıyla olay oldu.

irem derici kapak

8,3 milyon takipçisi bulunan Derici, son olarak yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu. Sahne öncesi kulisten esprili bir video yayınlayan şarkıcının, videonun sonunda el hareketi çekildiği görüldü.

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Derici'ye gelen bazı yorumlar ise şu şekilde:

"Bir kadın sanatçıya şu hareket yarışıyor mu?"

"Bu sanatçı mı şimdi?"

"Şimdi sen örnek bir sanatçı mısın ?"

"Şımarıklığın videosu ben utandım burda"

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