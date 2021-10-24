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El Kızı dizisi Zeliha karakteri kimdir? Sedef Avcı aslen nereli, kaç yaşında?

24.10.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de ilk bölümüyle bu akşam ekrana gelen yeni dizi ‘El Kızı’’nda Zeliha karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Dizide Zeliha karakterini canlandıran oyuncu Sedef Avcı'nın hayatı araştırılıyor. Peki El Kızı dizisi Zeliha karakteri kimdir? Sedef Avcı aslen nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

El Kızı dizisi Zeliha karakteri kimdir? Sedef Avcı aslen nereli, kaç yaşında?

‘El Kızı’ dizisinde Zeliha karakterini kimin canlandırdığı araştırma konusu oldu. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide Zeliha karakterini canlandıran oyuncu Sedef Avcı'nın hayatı ve kariyer merak ediliyor. Peki El Kızı dizisi Zeliha karakteri kimdir?

EL KIZI DİZİSİ ZELİHA KARAKTERİ KİMDİR?

Zeliha; eğitimli, güçlü ve bağımsız bir kadındır. Ezo’nun annesidir. Herkese intihar ettiği söylense de, aslında kocası tarafından kavga esnasında balkondan atılmıştır.

SEDEF AVCI KİMDİR?

22 Ocak 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sedef Avcı, Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezundur. Önce Mahşeri Cümbüş topluluğundan daha sonra ise İpek Bilgin'den oyunculuk dersleri almıştır. 1997 senesinde Elite Model Look Türkiye birincisi olmuştur. 2001 senesinde Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Sedef Avcı aynı yıl Miss Universe Kainat Güzellik Yarışmasında ülkemizi temsil etti.

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1997 yılında oyunculuğa adım atan Sedef Avcı, 2007 senesinde ilk defa Menekşe ile Halil dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşmıştır. Bedel, Boynu Bükükler, Mazi Kalbimde Yaradır, Arka Sokaklar, Umut Yolcuları, Yaprak Dökümü, Evlat Kokusu gibi yapımlarda yer alan Sedef Avcı, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Hemşire Zeynep karakterine hayat vermektedir. Sedef Avcı, 1,79 metre boyundadır ve 54 kilodur. Ayrıca Kova burcudur.

SEDEF AVCI ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

2018 – Payitaht Abdülhamid (Hemşire Zeynep) (TV Dizisi)
2017 – Evlat Kokusu (Zümrüt Akbaş) (TV Dizisi)
2017 – Arama (Sultan’s Daughter) (Sinema Filmi)
2016 – Son Destan (TV Dizisi)
2016 – Aşkın 5 Hali (Sinema Filmi)
2015 – Romantik Komedi 3 (Esra) (Sinema Filmi)
2015 – Bedel (Begüm) (TV Dizisi)
2015 – Aşk Olsun (Pınar) (Sinema Filmi)
2014 – Çiçek (İlknur) (TV Dizisi)
2009 – 2010 – Ezel (Bahar) (TV Dizisi)
2007 – Menekşe ile Halil (Menekşe) (TV Dizisi)
2007 – Hayattan Korkma (Kardem) (Sinema Filmi)
2007 – 2009 – Yaprak Dökümü (Selin) (TV Dizisi)
2005 – Yanık Koza (Balım) (TV Dizisi)
1997 – Böyle mi Olacaktı? (Deniz) (TV Dizisi)
2014 – Boynu Bükükler (Rehberlik Hocası) (TV Dizisi)
2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Esra) (Sinema Filmi)
2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (Şirin) (TV Dizisi)
2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (Müjgân) (TV Dizisi)
2010 – Arka Sokaklar 5. Sezon (Aslı) (TV Dizisi)
2010 – Umut Yolcuları (Aslı) (TV Dizisi)
2010 – Romantik Komedi (Esra) (Sinema Filmi)


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Sedef Avcı
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