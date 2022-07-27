El Sanatları mezunları ne iş yapar? El Sanatları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

El Sanatlar, bir geleneğin sembolü niteliğine gelmiş ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. El becerisinin üst düzey olduğu bu bölümde, geçmişin değerli parçalarını günümüz teknolojisiyle buluşturabilecek yetenekte bireylerin yetiştirildiği bölümdür. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “El Sanatları Tasarımcısı” unvanına sahip olurlar.

El Sanatları Bölümü Nedir?

Ülkemiz el sanatları konusunda oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişte yapılmış bu değerlerin günümüz şartlarında tekrardan var olabilmelerini sağlamak, geçmiş ve şimdiki zaman arasında bir köprü kurabilmek, gelişen modern teklikler ile kültürümüzü oluşturan ürünleri bir araya getirmeyi ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilmeyi hedefler. El Sanatları çalışma alanında; çinicilik, halıcılık, kilimcilik, dokuma, tasarım ve ebru sanatına kadar birçok çalışma alanı bulunmaktadır.

El Sanatları bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü tercih edecek bireylerin her şeyden önce el sanatlarında ileri düzeyde bilgili ve el işçiliğinde yetenekli olmaları gerekmektedir. Daha sonrasında alanlarında rahat çalışabilmeleri için sürekli araştırmalar yapıp kültürlerin özelliklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu özellikleri taşıyan bireylerin bölümü tercih etmeleri iş hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlar.

El Sanatları Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

El Sanatları, geçmişten günümüze kültür aktarımı yaparken aynı zamanda çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda bir ürünün üretimi, tasarımı gibi farklı alanlarda çalışma gösterebilirler.

El Sanatları mezunlarının yaptıkları bazı işlere bakacak olursak; çalıştıkları iş yerinin faaliyetlerine bağlı olarak kullanılacak malzemelerin seçimini yapar, çalıştıkları iş yerinde üretilecek olan el sanatlarının tasarımını çıkarır ve üzerinde çalışarak gelişmelerini sağlar, dokumacılık, işlemecilik gibi el sanatlarının üretimi ve geliştirilmesi aşamalarında yer alırlar. El sanatını gerektiren bütün alanlarda çalışmalar yapabilirler.

El Sanatları çizim yeteneğinin çok önemli olduğu bir bölümdür. Gelişen teknolojilerle birlikte dijital ortamda yapılan bir çizim üzerinden, ürün geliştirmesi yapılarak daha sonrasında üretim aşamasına aktarılabilir.

El Sanatları Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

El Sanatları bölümü eğitim süresi 4 yıl lisans eğitimi olarak belirlenmiştir. Bu bölümü okuyacak öğrenciler eğitim süreleri boyunca; el becerilerini doğru ve kusursuz kullanma, yaratıcı olabilme ve düşündüğünü aktarabilme, geleneksel geçmiş bilgisini günümüze doğru şekilde aktarabilme yetenekleri üzerine eğitim görecekler.

El Sanatları bölümü öğrencileri 1. sınıfta dokuma teknikleri ve nakış üzerine eğitimler alarak bölüme adapte olabilecekleri eğitimler verilir.

Öğrenciler 2. sınıfta Türk sanat tarihi, motif süsleme ve dijital ortamda tasarım yöntemlerine yönelik meslek hayatlarında sıkça kullanacakları bilgilerin eğitimini alırlar.

Öğrenciler 3. sınıfta aksesuar ve moda tarihi, deri işlemeciliği gibi dersleri görürler.

Öğrenciler son senelerinde ise daha çok tasarım üzerine dersler görerek meslek yaşamlarına hazır hale getirilirler.

Staj ve uygulama derslerin ağırlıkta geçtiği eğitim hayatları sonucunda başarılı olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

El Sanatlarının içinde bulunduğu sektör alanında çalışacak kişilerin deneyimli, daha öncesinde kendilerini ispatlamış kişiler olmalarına önem verilmektedir. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin eğitim hayatları sonrasında edinecekleri deneyimler sektörde daha rahat iş bulabilmelerine imkan sağlayacaktır.

El Sanatları Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini el sanatları bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler şu şekildedir;

El Sanatlarına Giriş

Geleneksel Türk Desenleri

Malzeme Bilgisi

İşletme Yönetimi

Deri Aksesuar Tasarımı

Teknik Resim Perspektif

Enformatik Bilgisayar Uygulamaları

El Sanatlarında Motif ve Kompozisyon

Endüstriyel Nakış Uygulamaları

Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri

Yapma Bebek Teknikleri

Hazır Gereçlerle Süsleme Teknikleri

Kumaş Boyama ve Baskı Teknikleri

Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

Takı ve Küçük Obje Tasarımı

Makinede Geleneksel İşleme Tasarımı

İşletme Yönetimi dersi bölümden mezun olacak öğrencilerin kendi kuracakları iş yerlerini doğru bir şekilde yönetebilmeleri için verilen bir derstir. Bölümde öğrencilerin en zorlandıkları dersler genelde bir alanın tekniklerini öğrendikleri derslerdir.

8 yarıyıllık eğitimleri süresince sorumlu oldukları dersleri başarı ile bitiren öğrenciler “El Sanatları Lisans Diploması” ile “El Sanatları Tasarımcısı” unvanına sahip olurlar.

El Sanatları Mezunlarının Kamuda İş Olanakları?

El Sanatları bölümü mezunlarının kamu kurumlarında iş bulabilme ihtimalleri çok yüksek değildir. Yapılan araştırmalara bakacak olursak bölüme son yıllarda atama kontenjanı ayrılmamıştır. Bu da mezunların özel sektöre daha fazla yönelmelerine sebebiyet vermektedir.

Bölüme açılacak kontenjanda mezunların kamu kuruluşlarında çalışma imkanı bulacakları yerler; halk eğitim merkezleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı işletmelerde çalışma hayatlarını sürdürebilirler.

Mezunlar öğretmenlik mesleğini seçmek isterlerse alacakları formasyon eğitimleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında iş bulabilirler.

El Sanatları Mezunlarının Özel Sektörde İş Olanakları?

El Sanatları mezunları iş imkanları özel sektörde bir hayli fazladır. Bölüm mezunları toplum ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, geçmiş birikimleriyle teknolojik bilgilerinin bir arada kullanabilen, malzeme bilgisi yüksek, üretimin en önemli aşaması olan tasarım kısmını üstlenebilecek, alanlarında sürekli olarak yeniliklere açık bireyler olmaları özel sektörde birçok alanda çalışma imkanlarını sağlamaktadır.

Peki El Sanatları mezunları nerelerde çalışır? Çeşitli çalışma alanlarında yer alabilen El Sanatları mezunları; el dokumalarına yönelik çalışmalar yapan işletmelerin dokuma, örme gibi tasarım departmanlarında, giyim firmalarının tasarım departmanında, müşteri temsilciliklerinde, dokuma fabrikalarında, halı deseni hazırlama üzerine çalışan işletmelerin tasarım departmanlarında, ar-ge birimlerinde tasarımcı uzman olarak, takı alanına yönelik üretimler yapan işletmelerin tasarım departmanlarında, turistik ve hediyelik eşya üretimi üzerine çalışan şirketlerde, moda evlerinde, deri ürünleri üretimi ve tasarımı üzerine çalışan işletmelerde, modelleme ajanslarında tasarım departmanı gibi oldukça farklı alanlarda iş bulabilme şanslarına sahiplerdir.

Mezunlar çalıştıkları yere göre, eğitmen, uzman, tasarımcı, danışman gibi unvanlara sahip olabilirler. Mezunlar isterlerse kendi açacakları işletmelerde çalışma hayatlarını sürdürebilirler.



