Ela Rumeysa Cebeci ve Derya Uludüz benzerlikleriyle sosyal medyayı salladı! Ruşen Çakır bile dayanamadı

Habertürk ekranlarının ünlü spikeri Ela Rumeysa Cebebi sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. Güzel spiker son olarak Burası Haftasonu programına konuk aldığı Derya Uludüz ile sosyal medyayı salladı.

Habertürk ekranlarında Burası Haftasonu programında Oxford'un seçtiği yılın kelimesi "Beyin Çürümesi" konusunu konuşmak üzere Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz vardı.

Cebeci'nin 'Nedir bu beyin çürümesi Derya?' sorusunu Prof. Dr. Derya Uludüz yanıtladı. Uludüz, hem beyin çürümesi kavramını detaylı bir şekilde ele aldı hem de 'kalabalık yalnızlık' kavramına değindi. Ancak bu kavramlardan ziyade Ela Rumeysa Cebeci ile Derya Uludüz’ün benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

Hem sunucu hem de konuk kırmızı giyinince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Hal böyle olunca Ruşen Çakır bile dayanamadı ve "Yapay zeka ile yapılmış zannettim, sunucu ve konuk bu kadar mı benzer!" dedi.



Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi. İşte güldüren yorumları bazıları: