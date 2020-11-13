Elabdellaoui: Hafif semptomlar var ama...

Galatasaraylı oyuncu Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Norveçli futbolcu "Çoğunuzun bildiği gibi Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlarım var ama genel olarak iyiyim. İyi dilekleriniz ve mesajlarınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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