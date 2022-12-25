Elanur Pat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Elanur Pat Survivor 2023'te!

Elanur Pat, parkur yarışması olan Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu. Kadroda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler, Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan da yer alıyorç Peki Elanur Pat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ELANUR PAT KİMDİR?

30 Aralık 2000 doğumlu Elanur Pat 20 yaşındadır. Aslen Orduludur. Eğitimini Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde aldı. Twich ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Elanur Pat, "Bela" adlı şarkısı ile YouTube'da iyi bir çıkış yakalamıştı.



