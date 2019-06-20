Mynet Trend

Elazığ'da silahlı kavga çevrede korku yarattı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 20.06.2019 22:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da, iki grup arasındaki silahlı kavga çevrede panik ve korkuya neden oldu. Polisin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, bir şüpheli havaya açılan ateş sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da silahlı kavga çevrede korku yarattı

Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. Olgunlar Mahallesinde bulunan bir özel hastanesinin önünde 2 grup arasında belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Tarafların karşılıklı olarak silahlarla ateş açmaları çevrede panik ve korkuya neden oldu.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona erdirildi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi otoparkın duvarına çıkarak, koşmaya başladı. Polis ekipleri, şüpheliyi durdurmak için havaya ateş açtı. Uzun uğraşın ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)


PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Üniversite tercih tarihleri belli oldu!Üniversite tercih tarihleri belli oldu!
Etek giydirip bıçakla tehdit etmişlerdi! Karar verildiEtek giydirip bıçakla tehdit etmişlerdi! Karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran olay! Cinsel ilişki için anlaştı, sonrası korkunç

Kan donduran olay! Cinsel ilişki için anlaştı, sonrası korkunç

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

İlk kez görüldü! Evi bastılar: Yetkililer harekete geçti

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Trump'tan savaş sözleri: Yakında öğreneceksiniz

Trump'tan savaş sözleri: Yakında öğreneceksiniz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dağda bulduğu yılanla bunları yaptı! 'Dedem tarafından okunmuşuz...'

Dağda bulduğu yılanla bunları yaptı! 'Dedem tarafından okunmuşuz...'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

300 torunlu Hamo Ağa'dan iftar yemeği

Apartman temeli için kazılınca ortaya çıktı

Apartman temeli için kazılınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite tercih tarihleri belli oldu!

Üniversite tercih tarihleri belli oldu!

Etek giydirip bıçakla tehdit etmişlerdi! Karar verildi

Etek giydirip bıçakla tehdit etmişlerdi! Karar verildi

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Çok kuvvetli olacak

Bursa'da bir kişi ilişki için anlaştığı kadını, yer anlaşmazlığından öldürmüş

Kan donduran olay! Cinsel ilişki için anlaştı, sonrası korkunç

Kütahya'da sokak ortasında bir kişiyi kemer ve sopayla dövdüler!

Sokak ortasında dehşet! Sopa ve kemerle dakikalarca...

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.