Elazığ'da silahlı kavga çevrede korku yarattı

Olay, akşam saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. Olgunlar Mahallesinde bulunan bir özel hastanesinin önünde 2 grup arasında belirlenemeyen sebeple kavga çıktı. Tarafların karşılıklı olarak silahlarla ateş açmaları çevrede panik ve korkuya neden oldu.

POLİS EKİPLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona erdirildi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi otoparkın duvarına çıkarak, koşmaya başladı. Polis ekipleri, şüpheliyi durdurmak için havaya ateş açtı. Uzun uğraşın ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)



