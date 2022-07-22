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Elazığ'da 160 kentsel dönüşüm konutu için kura çekildi

22.07.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 160 kentsel dönüşüm konutu için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 160 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

2020'deki depremde evleri yıkılan ve ağır gören depremzedelerin yaralarının sarılmasıyla amacıyla merkezde TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutları ile kentsel dönüşüm ve sosyal konutların yüzde 98'i tamamlandı.

Bu kapsamda Mustafapaşa, Rüstempaşa ve Sürsürü mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında arsa karşılığı hak sahibi olan 160 kişi için İl Özel İdaresinde kura çekim töreni yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda Mustafapaşa ve Rüstempaşa'da yapılan 21 konut ile Sürsürü Mahallesi'ndeki 139 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura çekim törenine Vali Ömer Toraman da katıldı.

24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık 2020'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde depremlerde kentteki evler zarar görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Elazığ konut

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