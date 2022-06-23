Elazığ'da amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da amatör ligde oynanan bir maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahalede bulundu.

Elazığ 2. Amatör A Grubu'nda mücadele eden Elazığ 2023 Spor ile Mornikspor, Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da karşı karşıya geldi.

Elazığ 2023 Spor'un 4-2 üstünlüğü ile devam eden maçın 90+3. dakikasında iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Kavgaya polis ekipleri müdahale ederek, tarafları ayırdı.

Maçın hakemi bazı oyunculara kırmızı kart gösterdi.

Kavga nedeniyle maç tatil edilirken karşılaşmanın sonucuna ilişkin kararın Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından verileceği öğrenildi.



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