Elazığ’da Covid-19 destekleri kapsamında 185 milyon 863 bin TL ödendi

Elazığ’da Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında her türlü çalışma yapılırken, kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğine, sosyal destek programından normalleşme desteğine kadar 185 milyon 863 bin 951 TL ödendiği bildirildi.

Ülke genelinde olduğu gibi deprem yaşanan Elazığ’da da Covid-19’la mücadele kapsamında her türlü çalışma yapıldı. Valilik koordinesinde ilgili kurumların desteğiyle her türlü çalışmanın sahada yapıldığı kentte vaka oranının düşüşü yüzde 80’e yaklaştı. Bu süreç içerisinde ihtiyaç sahibi aliler başta olmak üzere işçi ve iş verene de maddi olarak destekler verildi.

Valilikten alınan alınan bilgiye göre, Sosyal Destek Programı kapsamında 3 haz halinde ihtiyaç sahibi ailelere 62 milyon 654 bin TL, ’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyası kapsamında 18 milyon 702 bin TL, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik ödeneği ve normalleşme desteği kapsamında ise 104 milyon 507 bin 951 TL ödendiği bildirildi.

Desteklerden şuana kadar 109 bin 132 kişinin faydalandığı belirtildi.