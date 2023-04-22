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Elazığ'da depremzedeler yeni konutlarına kentsel dönüşümle kavuştu

22.04.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından riskli alanlarda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan güvenli ve konforlu konut ve iş yerlerine kavuşan depremzedeler Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçiriyor.

Merkez üssü Sivrice olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından kentin farklı noktalarında yapılan yaklaşık 25 bin konutun 5 bin 755'i kentsel dönüşümle yapıldı.

İncelemelerin sonucunda başta Mustafa Paşa, Sürsürü, Rüstem Paşa ve Abdullah Paşa mahalleleri ile Sivrice ilçe merkezi olmak üzere 11 bölge, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile riskli alan ilan edildi.

TOKİ tarafından riskli alanlarda, yerel mimariye uygun, içerisinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, halı sahalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, park ve bahçeler bulunan alanda kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutlar, bulundukları çevreye değer kattı.

Yerinde dönüşüm esasına göre inşa edilen, modern ve ferah konutlarına yerleşen depremzedeler, Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçiriyor.

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Çiğdem Keleşoğlu, devletin gücüyle inşa edilen 25 bin civarındaki konutla eski yapı stokundan büyük oranda kurtulan Elazığ'ın, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden minimum düzeyde etkilendiğini vurguladı.

Konutların yaklaşık yüzde 20'sinin kentsel dönüşümle yapıldığını ifade eden Keleşoğlu, "İl genelinde 11 alanda yerinde dönüşüm esasına göre 5 bin 755 konutun kentsel dönüşüm kapsamında üretimi gerçekleştirildi. Bu konutların 4 bin 595'i hak sahiplerine teslim edildi, 792 konut hak sahiplerine verilmek üzere AFAD'a devredildi. Geriye kalan konutların hak sahipliği işlemleri devam ediyor." dedi.

"GÜVENLİ EVLERİNDE YAŞAMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDELER"

Keleşoğlu, 24 Ocak depreminin ardından Elazığ'daki vatandaşların kentsel dönüşüm projelerine büyük talep gösterdiğini, son depremlerle bu talebin ülke geneline hızla yayıldığını dile getirdi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda yerinde kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini aktaran Keleşoğlu, şöyle devam etti:

"Yaşanan depremler nedeniyle ülke genelinde büyük üzüntü yaşadık. Rabb'im bir daha böyle acılar göstermesin. Vatandaşlarımız evlerini teslim almaya başladıkları andan itibaren çok memnuniyet duydular. Depremler nedeniyle travmalar yaşadılar, o nedenle şu an güvenli evlerinde yaşamının mutluluğu içerisindeler, memnuniyetleri çok yüksek. Gönül rahatlığıyla, güven içerisinde evlerinde oturmanın mutluluğu içerisindeler. Yeni yuvalarında nice mutlu bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

"EVİMİZ YIKILDI ORTADA KALDIK DERKEN EVİMİZ YAPILDI"

Depremzede Aynur Coşkun, 3 yıl önceki depremde Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki evlerinin ağır hasar gördüğü için yıkıldığını ancak devletin kendilerini yeniden ev sahibi yaptığını söyledi.

Yeni konutundan çok memnun olduğunu vurgulayan Coşkun, "Evimiz yıkıldı ortada kaldık derken evimiz yapıldı, geldik oturduk. Her zaman da dua ediyoruz, Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımızın Allah işini gücünü rast getirirsin, canına sağlık versin." diye konuştu.

Sürsürü Mahallesi'nde esnaflık yapan Alkan Hayta da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan iş yerinin yerine daha büyük bir iş yerinin inşa edildiğini aktararak, "Allah razı olsun demekten başka söylenecek söz var mı, gerçekten memnunuz. Yapılan bu iyilikleri görmemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Sürsürü Mahallesi 2. Etap konutları site müdürü Tekin Demirkıran ise 802 konut ve 42 dükkandan oluşan sitelerinin sosyal donatılarıyla tam bir yaşam alanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş depremlerinden sonra sitemizi gezdik en ufak bir çatlama yok, güvenli daireler. Depremlerin ardından site sakinlerimizin bütün akrabaları barınmak için buraya geldiler. Deprem haftasında sitemiz tıklım tıklımdı. Yaşanılabilir güvenli konutlar, devletimiz var olsun. TOKİ burada gerçekten çok güzel bir iş çıkardı. Çevre mahallelerden bile park alanlarımıza dinlenmeye geliyorlar. Site halkımız, çocuklarımız burada güven içerisinde yürüyüş yapıyorlar, oyun oynuyorlar."

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