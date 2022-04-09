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Elazığ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

09.04.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir grup genç, kavga ihbarıyla çağırdıkları polis ekibini davul ve klarnetle karşıladı.

Akpınar Mahallesi'nde spor merkezi işleten Fatih Sayar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz belirtilen adrese giden ekipler, "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı.

Davul ve klarnet eşliğinde halay çeken gençler, polislere Türk bayrağı verdi, ardından tatlı ikram etti.

Sayar, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla polisleri kutlamak istediklerini söyledi. Sayar, "Kavga ihbarıyla polis ekiplerini çağırdık. Gelen ekiplerimizi davul ve klarnet eşliğinde coşkulu bir şekilde karşıladık. Moral ve motivasyona ihtiyacımızın olduğu bu günlerde polisimize böyle bir destekte bulunmak istedik. Polis teşkilatımızın bizde yeri çok ayrı. Türk bayrağımızı hediye ettik. Tatlı ikram ettik. Bizim için büyük bir şerefti." dedi.

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