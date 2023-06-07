Elazığ’da kayıp kadına ilişkin soruşturmada yakalanan 2 ağabeyi ve 1 kişi tutuklandı

Elazığ’da, 1,5 yıl önce kaybolan kadına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının iki ağabeyi ile ağabeyinin arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Kent merkezinde yaşayan ve zihinsel engeli bulunduğu iddia edilen evli Deniz T’den yaklaşık 1,5 yıl önce hastaneye gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekiplerince o dönem yapılan araştırmalara rağmen kadınla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Yaklaşık 4 ay önce Deniz T'nin babası N.Y'nin emniyetteki ifadesinde kızının kaybolmasıyla ilgili oğlu F.Y. ile arkadaşı M.C'yi suçlaması üzerine kayıp olarak aranan Deniz T'nin dosyasını devralan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Yürütülen soruşturmada, Deniz T'nin kaybolmadan önce bulunması muhtemel yol güzergahlarındaki binlerce saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, genç kadının en son ağabeyi F.Y. ile ağabeyinin arkadaşı M.C. ile görüldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri cinayet şüphesiyle Deniz T'nin ağabeyi F.Y. ve K.Y. ile M.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, Deniz T'nin öldürüldükten sonra araziye gömülmüş olabileceği ihtimaline karşı kaybolduğu gün ve sonrasındaki birkaç gün içerisinde şüphelilerin bulundukları yerlerdeki baz istasyonu sinyallerinden yola çıkarak belirlenen bölgelerde cesedin bulunması için kazı çalışması yürütüyor.

