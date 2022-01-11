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Elazığ'da kuraklıktan etkilenen üreticiye 27 milyon lira hibe desteği verildi

11.01.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da kuraklıktan etkilenen üreticiye 27 milyon lira hibe desteği verildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da geçen yıl kuraklıktan etkilenen 3 bin 500 üreticiye 27 milyon lira hibe desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kültür Park Mamüratül Aziz toplantı salonunda gerçekleştirilen "Tarım ve Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı"nda 2021 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde gıda üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yaşanan bu durumun gıda arzının ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Karahan, bu gerçeklikten yola çıkarak dünyanın birçok ülkesinde market raflarında gıdaya ulaşmada zorluk çekilirken, Türkiye'de bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

"Niçin yaşanmadı? Daha pandeminin ilk vakaları Türkiye'de görülmeden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüleri sayesinde tarım teşkilatlarına bir metrekare dahi tarıma elverişli arazinin boş bırakılmaması ve tarımsal üretiminin devam ettirilmesi gerektiği yönünde talimatları oldu." ifadelerini kullanan Karahan, teşkilatlarının bu talimatlar doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Karahan, dünyayı etkisi altına diğer bir problemin ise küresel ısınma olduğunu ve yaşanan kuraklıktan Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin daha çok etkilendiğini aktardı.

Kuraklığın geçen yıl ciddi manada kendini hissettirdiğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:

"Geçen sene üreticilerimizin yaşamış olduğu kuraklık neticesinde normal şartlarda Bakanlığımız, yüzde 70'e varan poliçe hibe bedelleri karşılığında TARSİM programını uygularken yine üretici ve çiftçilerimiz mağdur olmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kuralıktan etkilenen çiftçilerimize destek sağlandı. İlimizde de 3 bin 500 civarında üreticimiz, 500 bin dekar alanda yaşadığı kuraklıkla birlikte yaklaşık 27 milyon liralık hibe desteği yine hükümetimiz tarafından çiftçilerimize verildi."

Karahan, kuraklık riskinin hala sürdüğünü, bu nedenle bu riski bertaraf etmek ve tarımsal potansiyeli geliştirmek için paydaş kurumlarla çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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