Elazığ’da okul önü denetimleri sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre İlkokulu, Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi, Kaya Karakaya Spor Lisesi, Kaya Karakaya Fen Lisesi, Av.İbrahim Gök İlkokulu ve Av.İbrahim Gök Ortaokulu önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.



