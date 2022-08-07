YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

07.08.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beldeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.

Yaklaşık 3 dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

Hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da pikap ve taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıElazığ'da pikap ve taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkilediEskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira cezaAdıyaman'da kaçak dağ keçisi avına 507 bin lira ceza
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:23
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:35
Yatsı
21:04
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Yavaşlayın ve sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu düşünün

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.