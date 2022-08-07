Elazığ'da oluşan hortum kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beldeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde boş bir arazide metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum oluştu.

Yaklaşık 3 dakika etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı.

Hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi.



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