YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da sağlık çalışanları aşı olmaya devam ediyor

Elazığ’da sağlık çalışanları aşı olmaya devam ediyor

17.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elazığ’da sağlık çalışanları aşı olmaya devam ediyor

Elazığ’da sağlık çalışanları aşılanmaya devam ediyor.

Elazığ’da sağlık çalışanları aşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Covid-19 aşısı olan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar “Aşı salgın süresince alınan tedbirlerin yanı sıra pandeminin son bulması için büyük bir güç" dedi.
Elazığ’da kamu ve özel hastaneler başta olmak üzere Aile Sağlık Merkezleri gibi birçok sağlık kuruluşunda çalışan personel aşılanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Medical Park Elazığ Hastanesi sağlık çalışanları da aşı oldu. Covid-19 aşısı olan Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar ise aşının önemini aktardı.
Covid-19’la mücadele içinde oldukları süreçte yeri doldurulamayacak kayıplar verildiğini ve salgınının sonlandırılmasında uygulanan aşı çalışmalarının büyük önemi olduğunu belirten Op. Dr. Kurtar, salgın süresince alınan tedbirlerin yanı sıra aşının pandeminin son bulması için büyük bir güç olduğunu belirtti.

Elazığ’da sağlık çalışanları aşı olmaya devam ediyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

Elazığ Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:56

Elazığ Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Ayşe Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Hilal Eczanesi
Merkez
Miray Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele:2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele:2 gözaltı

Elazığ’da sağlık çalışanları aşı olmaya devam ediyor

Elazığ’da sağlık çalışanları aşı olmaya devam ediyor

Bağımlılık, felç ve parkinsona karşı ağrısız tedavi

Bağımlılık, felç ve parkinsona karşı ağrısız tedavi

Memur-Sen Elazığ Şubesi’nden ‘seyyanen zam’ talebi

Memur-Sen Elazığ Şubesi’nden ‘seyyanen zam’ talebi

Elazığ’da kar 38 köy yolunu kapattı

Elazığ’da kar 38 köy yolunu kapattı

Elazığ’da rüzgar ağılın çatısını uçurdu

Elazığ’da rüzgar ağılın çatısını uçurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.