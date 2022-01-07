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Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

07.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheliyi yakaladı.

Adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 17 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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