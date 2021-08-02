Elazığ'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaklaşık 20 dönüm alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bukardi beldesi Berik mezrasında bulunan tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler köylülerin bahçelerinin bulunduğu yaklaşık 20 dönüm alana yayıldı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de yardımı ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



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