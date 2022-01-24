Elazığ'da TOKİ 10 milyar liralık yatırımla depremzedeler için yeni bir kent inşa ediyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evleri yıkılan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüten TOKİ tarafından, 23 bin 249 konuttan oluşan projenin yüzde 90'ı tamamlandı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde, yıkılan veya ağır hasar gören evlerin yerine inşası planlanan yaklaşık 24 bin 537 konuttan 23 bin 249'unun ihalesi yapıldı.

Projede fiziki gerçekleşme yüzde 90'ı aşarken yapımı tamamlanan 18 bin 530 konut, Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile peyderpey depremzedelere teslim ediliyor.

Elazığ depremi sonrası hayata geçirilen 10 milyar liralık yatırımla adeta yeni bir kent inşa ediliyor.

Konut projesinin bu yıl içinde tümüyle tamamlanması hedefleniyor.

- "18 bin 530 konut tamamlanarak hazır hale getirildi"

TOKİ 4 No'lu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sonucu depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için 24 bin 537 konutun inşasının planlandığını belirtti.

TOKİ tarafından 14 Şubat 2020'de ilk işin ihalesi yapılarak konut üretimine başlandığını ifade eden Çalık, "Depremin birinci yılında 8 bin konutun üretimi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bugün itibarıyla depremin ikinci yılında devletimizin tüm kurumlarının özverili çalışmasıyla 18 bin 530 konut tamamlanarak hazır hale getirildi. Deprem sonrası 10 milyar lira yatırım bedeli ile 14 merkez mahallede ve 6 ilçede toplam 67 noktada konut inşaatına başlandı. Bunların 47 noktasında konut inşaatı tamamlandı." dedi.

- "Bu yıl içinde kalan inşaatın bitirilmesi planlanmakta"

Çalık, yaşam alanı olarak planlanan, okul, iş yeri, cami, fırın, park, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu, yöresel mimarinin izlerini taşıyan, çevre düzenlemesiyle dikkati çeken konut projesi kapsamında 7 okulun ve 9 caminin tamamlanarak teslim edildiğini belirtti.

Baskil ilçesinde 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun inşasının tamamlandığını, Zafran Mahallesi'nde 220 kapasiteli öğrenci yurdunun inşasının devam ettiğini aktaran Çalık, "Elazığ'da yapımı devam eden konutlardan 6 bin 565'i kentsel dönüşüm olarak tamamlandı. Bunlardan 15 bin 280'i afet konutu, bunların içinde 3 bin 375'i köy evi olarak planlandı, yapımı devam etmekte. 1164 konutun ise sosyal konut olarak üretimine devam edilmekte. Elazığ genelinde yapımına başlanan ve devam eden konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlandı. Bu yıl içinde de geri kalan inşaat imalatlarının tamamının bitirilmesi planlanmakta." şeklinde konuştu.

- "777 köy evi yapımı tamamlanarak teslime hazır hale getirildi"

Elazığ'da üretilen konutların yanı sıra 1352 iş yerinin inşasına da başlandığını, 884 iş yerinin teslime hazır hale getirildiğini anlatan Çalık, şunları kaydetti:

"Merkeze bağlı belde ve ilçelerde toplamda 6 bin 103 konut üretimine başlandı, 4 bin 200 konut teslime hazır hale getirildi. Depremin merkez üssü olan Sivrice'de 307 konutun üretimine başlandı, bunun içinde 3 fırın, 88 iş yeri, 2 cami ve PTT hizmet binası tamamlanarak teslime hazır hale getirildi. Elazığ'da farklı ilçe ve köylerde toplamda 3 bin 375 köy evinin yapımı planlandı, 2 bin 825'inin ihalesi yapılarak yapımına başlandı. Bugün itibarıyla 777 köy evi yapımı tamamlanarak teslime hazır hale getirildi. Köy evleri ile ilgili hak sahiplerinin isterse kendi arazisine, isterse de inşa ettiğimiz toplu alanlar olarak seçimine sunuldu ve inşaat çalışmaları bu şekilde devam etmekte."

- "5 yıldızlı otelden aşağı değil"

Sürsürü Mahallesi'nde teslim aldığı konutu görmeye gelen depremzede Cemil Döndü, yaşamlarını sürdürecekleri konutu çok beğendiklerini söyledi.

Eski evleri ile yeni evleri arasında büyük fark olduğunu ifade eden Döndü, "Bu konutların kapı, pencere doğramaları olsun, mutfaktaki dolapları olsun, giriş kapısı olsun, banyo ve tuvalet malzemeleri olsun, hepsine de baktım, inanın çok güzel malzemeler kullanılmış, yalıtımı çok

güzel yapılmış. İnsanlarımız oturduğu vakit bu konutların güzelliğinin farkına varacak. 2+1 de, 3+1 de 5 yıldızlı otelden aşağı değil. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Abdullah Paşa Mahallesi'nde konut sahibi olan Selami Akdemir, TOKİ'nin mahallelerine modern bir görünüm kazandırdığını söyleyerek, "Evimden memnunum. Allah devletimize zeval vermesin. Dar zamanda imdadımıza yetişti, kurtardı bizi." ifadelerini kullandı.

Elazığ Fırıncılar Unlu imalatçılar Gıda Satıcıları Odası Başkanı İlhan Yıldız da 2 yıl önce yaşanan depremin esnafı da mağdur ettiğini belirterek, devletin yaptığı dev yatırımla bu mağduriyeti gidermeyi başardığını anlattı.

Yeni iş yerlerine yerleşen esnafın büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yıldız, "Eskiden fırınlarımız bina altlarındaydı, şu an yeni nesil fırın yapılıyor. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Binalardan bağımsız 200 metrekare, 300 metrekare fırınlarımız var. Toplam fırın sayısı 34 oldu." dedi.

