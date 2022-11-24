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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

24.11.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.E.G. (25), H.E.B. (21), Y.Ç, M.D. (29), E.G. (35) ve E.G'yi (25) gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında 665 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan M.D. ve E.G. (35) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ uyuşturucu

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