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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

22.05.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Kontrol noktasında otobüsü durduran ekipler, yolcu koltuğunun altında mont içerisine saklanmış 600 gram toz esrar ele geçirdi.

Uyuşturucuyla ilgili M.B, Z.Ç. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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