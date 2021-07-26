Elazığ'da yaşayan Gürcistan vatandaşı Nino Miladze, Elif ismini alarak Müslüman oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yaşayan Gürcistan vatandaşı, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığa adım attı.

Gürcistan vatandaşı Nino Miladze, Elazığ'da ikamet ettiği dönemde yakın bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İslam dinini araştırmaya başlayarak Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşının yönlendirmesiyle İl Müftülüğüne başvuran Miladze için müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftüsü Selami Aydın, Müslüman olmaya karar veren Miladze'yi tebrik etti.

Miladze, şahitler huzurunda şehadet getirerek "Elif" ismini aldı.

Müftü Aydın, Elif'e Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Gürcü dilinde dini kitaplar hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.



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