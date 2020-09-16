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Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.09.2020 21:44 | Son Güncelleme

Yangında, meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 300 dekar ormanlık alan zarar gördü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Damlapınar köyü kırsalında meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zorlu arazi şartlarında 26 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangında, meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 300 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının bölgeden geçen yüksek gerilim hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Palu ilçesi Damlapınar köyü kırsalında dün öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Elazığ Belediyesi itfaiyesinden takviye ekipler sevk edilmişti.

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