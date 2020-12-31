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Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti

FUTBOL HABERLERİ  | 31.12.2020 08:40 | Son Güncelleme

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Orhan Kaynak istifa etti.

Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti

TY Elazığspor’da teknik direktör Orhan Kaynak istifa etti. 30 Ekim’de Levent Eriş’in istifasıyla göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, 30 Aralık itibariyle istifa ederek görevinden ayrıldı.

Son olarak evinde Pendikspor’a 1-0 yenilen bordo-beyazlı ekip, 18. hafta sonunda 15 puanla 18. sırada yer aldı.

Kulüple bugün itibariyle yollarını ayırdıklarını doğrulayan teknik direktör Orhan Kaynak, "Gönül isterdi ki şartlar bizi bu noktaya getirmesin. Önümüzü bir türlü rahat göremedik yaşanılan problemlerden ötürü. Bundan sonrası için Elazığspor’a başarılar diliyorum. Elazığ halkı her zaman benim kalbimde yer alacak" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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