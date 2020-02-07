SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Elazığspor resmen ligden çekildi

Elazığspor resmen ligden çekildi

FUTBOL HABERLERİ  | 07.02.2020 12:27 | Son Güncelleme

Elazığ'da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor’un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Elazığspor resmen ligden çekildi

Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8’lik deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan ligden çekilme başvurusu olumlu sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup kulüplerine gönderilen yazıda, "Elazığspor Kulübü Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 26.01.2020 tarih ve 20 sayılı başvurusunda; 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig’de sportif faaliyetlerine devam etmesini talep etmiştir. Deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Elazığspor Kulübü’nün ligden çekilme talebinin kabulüne, kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü’nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 06.02.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
'Futbolda Şike' davasında karar çıktı'Futbolda Şike' davasında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu elazığspor elazığ

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Rusya: Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Vedat Muriqi için inanılmaz para

Vedat Muriqi için inanılmaz para

Belhanda'dan gelen tekliflere ret

Belhanda'dan gelen tekliflere ret

F.Bahçeli ismin annesi hayatını kaybetti

F.Bahçeli ismin annesi hayatını kaybetti

Beşiktaş'tan flaş transfer!

Beşiktaş'tan flaş transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

F.Bahçeli futbolcunun attığı mesajı açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
zamanında kocaeliye sakaryaya yapılmayanlar bugün elazığa yapılıyor depremi avantaja çevirme durumları
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığspor resmen ligden çekildi

Elazığspor resmen ligden çekildi

'Futbolda Şike' davasında karar çıktı

'Futbolda Şike' davasında karar çıktı

Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e cevap!

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası hedefini açıkladı

Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası hedefini açıkladı

Barça Academy İstanbul Beko, APAC Turnuvası'nda şampiyon

Barça Academy İstanbul Beko şampiyon

Romanya'dan ilginç Arda Turan açıklaması: Herhalde 1 Nisan şakası yapıyorlar

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.