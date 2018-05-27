MAGAZİN

Elçin Sangu'dan tutuklanan rapçi Ezhel'e destek

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.05.2018 23:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Elçin Sangu, rap şarkıcısı Selo ile birlikte sosyal medyadan tutuklanan Ezhel'e destek verdi.

Elçin Sangu'dan tutuklanan rapçi Ezhel'e destek

Rap şarkıcısı Selo, Instagram hesbından oyuncu Elçin Sangu ile fotoğraf paylaştı. Üzerinde #FreeEzhel yazan beyaz bir ceket ile poz veren ikili geçtiğimiz gün tutuklanan rapçi Ezhel'e destek verdi.

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"Şehrimin Tadımı" ve "İmkansızım" şarkılarıyla ünlenen şarkıcı Ezhel bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Gerçek ismi Sercan İpekçioğlu olan Ezhel'in tutuklanmasının ardından birçok ünlü sanatçı, rapçiye destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu ezhel

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