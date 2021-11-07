Elçin Sangu dizi final yapınca hemen imajını değiştirdi

'Kiralık Aşk' dizisindeki kızıl saçlarıyla izleyicinin gönlünde taht kuran güzel oyuncu Elçin Sangu geçtiğimiz haftalarda bir kuaför çıkışı objektiflere yansımış ve yeni bir proje için saç renginde değişiklik yaptığını belirtmişti.

Yeni başlayacak olan "Yalancılar ve Mumları" dizisinden bahseden 36 yaşındaki Elçin Sangu, bu dizi için saçlarını boyattığını açıklamıştı. Sangu'nun yeni görüntüsü hayranlarını ikiye bölmüş, oyuncunun bazı takipçileri kızıl renkteki saçlarının Sangu ile özdeşleştiğini belirterek eski imajına dönmesi gerektiğini söylerken bazıları ise yeni görüntüsünün de kendisine yakıştığını belirtmişti.

DİZİSİ FİNAL YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Fox Tv'de yayınlanan 'Yalancılar ve Mumları' dizisine, reytinglerde geride kalması sonucu final kararı verilmesinin ardından Sangu'dan beklenen değişiklik geldi.

Rol aldığı dizinin bitmesiyle güzel oyuncu, sarı saçlarını tekrar kızıla boyattı. Yeni imajını 8,1 milyon takipçili Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşan Sangu, fotoğrafına "Arkadaşım yine yaptı" notunu düştü.

Çok sevilen kızıl saçlarına dönmesiyle sosyal medyada gündem olan yıldıza, "Rol için bile olsa kızıldan sakın vazgeçme" şeklinde yorumlar yapıldı.



