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Elçin Sangu ile Hayko Cepkin 'Jekyll & Hyde' için bir arada

12.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll Hyde’ müzikali sahneye taşınıyor. Müzikalde Elçin Sangu ile Hayko Cepkin bir arada seyirci karşısına çıkıyor. Etkinliğin biletleri satışa sunuldu.

Elçin Sangu ile Hayko Cepkin 'Jekyll & Hyde' için bir arada

23 Ekim'de Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Jekyll & Hyde: Bir Broadway Müzikali’nin başrolünde Hayko Cepkin ve Elçin Sangu yer alıyor.

Cepkin, müzikalde Dr. Jekyll ve Mr. Hyde karakterlerine hayat verirken, Sangu ise Lucy Harris rolünde seyircinin karşısına çıkıyor.

Müzikal sahnede 45 kişilik dev bir ekip tarafından sergilenecek.

KONUSU

Babasının zihinsel sorunlarını çözmek ve ona yardım etmek için bir tedavi arayışında olan Dr. Jekyll insan doğasındaki iyi ve kötüyü birbirinden ayırmak ve kötüyü denklemden çıkartmak istemektedir. Ancak çalışmaları tıp çevrelerince fazlasıyla sıra dışı, hatta çılgınca bulunur ve ihtiyacı olan desteği alamaz. Babasını kurtarmak için her şeyi yapmakta kararlı olan Dr. Jekyll hazırladığı formülleri kendi üzerinde denemekten başka bir çaresi kalmadığını düşünür. Ancak deneyler sonucunda içindeki karanlık kişiliği yani Mr. Hyde’ı uyandırır.

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