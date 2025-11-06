Elektriği kim, ne zaman icat etti? Elektriği ilk kim buldu?

Oldukça köklü bir geçmişi ve hayati bir değeri olduğu kabul edilen elektrik, modern dünyada bulunduğu zannedilse de aslında keşfedilmesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Antik Yunan döneminde sürtünme yöntemi ile statik enerjinin bulunması elektriğin temeli olarak kabul edilmektedir. Teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzdeki dünyada elektrik olmamış, keşfedilmemiş olsaydı hiçbir teknolojik gelişmenin gerçekleşmemiş olacağı tahmin edilmektedir.

Elektriği kim, ne zaman icat etti?

Birçok yazılı tarih kaynağına göre elektriği bulan kişinin Benjamin Franklin olduğu görülmektedir. Tarihçiler ve araştırmacılar bu bilginin doğru ancak eksik olduğunu ifade etmektedir. Franklin, kendi döneminde bu alanda çeşitli deneyler ve araştırmalar yapmıştır ve bu deneylerin sonucunda da önemli bir bilgi keşfetmiştir.

Franklin, yaptığı deneylerin sonucunda yıldırım ile elektrik arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya çıkartmıştır. Ancak günümüz elektrik enerjisinin bu keşifle açıklanması uzmanlarca mümkün olmamaktadır. Tarihi verilere göre elektrik ilk kez milattan önce 600’lü yıllarda keşfedilmiştir.

Elektriği ilk kim buldu?

Günümüzde de tarafları tarafından devam eden Tesla ve Edison rekabeti, elektrik için olduğu bilinse de aslında daha farklı bir konudur. İki bilim insanı da elektrik alanında birçok çalışma yapmıştır ancak elektriği tarihte ilk kez bulan ve keşfeden kişiler farklıdır.

Elektriğin tarihte ilk kez milattan önce 600 yılında amberlere tüylü kumaşların sürtünmesi yolu ile bulunduğu bilinmektedir. Bu sayede bir çekim gücü ortaya çıkartan Antik Yunan toplumu ilk elektrik kıvılcımlarının meydana gelmesine neden olmuştur. İngiliz kökenli araştırmacı William Gilbert, Latince dilinde elektricricus ismini kullanmış ve bazı cisimlerin birbirlerine sürtünerek bir güç ortaya çıkarttığını açıklamıştır.

1752 yılında Benjamin Franklin bir deney yapmıştır ve bu deney sonucunda elektriğin varlığını keşfetmiştir. Ancak belli kimyasal tepkimeler ile elektrik üretilmesini sağlayan keşif İtalyan asıllı fizikçi Alessandro Volta olmuştur.