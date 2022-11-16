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Elektrik sayaçlarının direklere çıkartılmasına tepki için lastik yaktılar, yolu trafiğe kapattılar

16.11.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir grup, elektrik hatları iyileştirilmesi ve sayaçların direklere çıkartılmasına tepki göstererek yolda teker yaktı, polisi harekete geçirdi.

Elektrik sayaçlarının direklere çıkartılmasına tepki için lastik yaktılar, yolu trafiğe kapattılar

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde elektrik firması, elektrik hatlarını iyileştirme ve sayaçları direk üzerine çekip kaçak kullanımın önüne geçilmesi için çalışma başlattı.

Mahalleli ve elektrik firması personeli arasında günlerdir süren gerginlik bu akşama da taşındı. Elazığ Yolu üzerinde mahalle sakinleri oldukları değerlendirilen bir grubun, trafik akışının yoğun olduğu yolda teker yakıp, taşlar bırakarak ulaşımın aksamasına ve bir aracın kaza yapmasına sebebiyet verdiği ileri sürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre ve yol güvenliğini aldı, TOMA ile yakılan tekerler söndürüldü.

Yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı, polis ekipleri şüphelilerin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.

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