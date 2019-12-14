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Elektrik teknisyeni yavru kediyi suya düşmekten son anda kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Denizli'de 5 metrelik HES kapağından suya düşmek üzere olan kediyi kurtaran elektrik teknisyeni Adem Yılmaz (40), kurtardığı yavru kedinin hızla kaçması üzerine "Bari bir teşekkür etseydin" diye bağırdı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Karaca 1 Karataş Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik teknisyeni olarak çalışan Adem Yılmaz, önceki gün HES'in bir kapağının altındaki yavru kediyi fark etti. Kedinin suya düşmek üzere olduğunu gören Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan Yılmaz ve arkadaşları, son çare olarak hayvanın bulunduğu yere bir merdiven uzatarak inmeyi düşündü.

Adem Yılmaz, beline bağladığı halatla kendi güvenlik önlemini alırken, arkadaşları ise bir ipin ucuna bağlanan merdiveni tuttu. Yılmaz, merdivenden inerek kediyi suya düşmek üzere olduğu yerden alıp kapağın üstüne çıkardı. Hızla uzaklaşarak kaçan ve gözden kaybolan kedinin arkasından bağıran Adem Yılmaz, "Nereye gidiyorsun bari bir teşekkür etseydin" dedi. Arkadaşlarının "Helal olsun şu şartlar altında oraya kadar indin ya" sözlerine Yılmaz, "Bu sevap bana yeter" diyerek karşılık verdi.

Arkadaşlarının gülerek eşlik ettiği kurtarma operasyonunda Adem Yılmaz, kediyi öyle görünce çok üzüldüğünü, bırakıp gitmeye vicdanının müsaade etmediğini söyledi.

(DHA)

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Yavru Kedi elektrik teknisyeni Denizli

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