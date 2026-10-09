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Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Paramount Pictures harekete geçti!

CD Projekt Red'in çok satan aksiyon-macera rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, Paramount Pictures tarafından beyaz perdeye uyarlanıyor.

Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Paramount Pictures harekete geçti!
Enes Çırtlık

Deadline'ın haberine göre Paramount Pictures, CD Projekt Red'in çok satan aksiyon-macera rol yapma oyununa dayanan ve Cyberpunk 2077 evreninde geçen bir canlı aksiyon filmi üzerinde çalışıyor.

Habere göre, projenin yapımcılığını Lorenzo di Bonaventura ile Polonya merkezli ödüllü video oyunu geliştiricisi ve serinin hak sahibi CD Projekt Red birlikte üstlenecek.

Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Paramount Pictures harekete geçti! 1

CYBERPUNK 2077'NİN HİKAYESİ

Oyun, distopik Cyberpunk evreninde, Kaliforniya'daki kurgusal siberpunk metropolü Night City'de geçiyor. Oyunun merkezinde ise V isimli bir paralı asker bulunuyor.

Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Paramount Pictures harekete geçti! 2

V'nin bünyesine, kendi isteği dışında, efsanevi rock yıldızı ve terörist Johnny Silverhand'in engramını barındıran sibernetik bir biyoçip yerleştiriliyor. Silverhand'in bilinci zamanla V'nin kendi bilincinin yerini almaya başlarken ikili, kentin fiilî yöneticisi konumundaki güçlü mega şirket Arasaka Corporation ile yüzleşerek birbirlerinden ayrılmak ve V'nin hayatını kurtarmak için birlikte çalışmak zorunda kalıyor.

Cyberpunk 2077 filmi geliyor: Paramount Pictures harekete geçti! 3

Ancak filmin doğrudan V ve Johnny Silverhand'in hikâyesini anlatıp anlatmayacağı henüz bilinmiyor. Projenin senaryosu, yönetmeni, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi hakkında da herhangi bir açıklama yapılmış değil.

CYBERPUNK 2077 SATIŞLARI 40 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Cyberpunk 2077, dünya genelinde 40 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Oyunun genişleme paketi Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ise 15 milyon satış rakamına ulaştı.

PARAMOUNT, VİDEO OYUNU DÜNYASINDA BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYOR

Paramount, son dönemde video oyunu dünyasında büyük bir potansiyel görüyor. Cyberpunk 2077, şirketin takvimindeki birkaç video oyunu uyarlamasından biri. Bunlar arasında, Paramount'un Legendary ile ortak yapımcılığını üstlendiği yeni Street Fighter uyarlaması da yer alıyor. Söz konusu film, 16 Ekim'de vizyona girecek.

Şirketin ayrıca Call of Duty oyunlarına dayanan bir filmi de bulunuyor. Projenin yönetmenliğini Peter Berg üstlenirken senaryo, Berg ve Taylor Sheridan tarafından birlikte kaleme alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077 CD Projekt RED Oyun film Paramount Pictures
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