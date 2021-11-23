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Elektrikli araçlar için güneş ve rüzgar enerjili şarj istasyonu ürettiler

23.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Teknik Üniversitesi yerleşkesine kurulan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan sistemde, elektrikli araç şarj istasyonlarının "akıllı şebeke" konseptine uygun olarak çalışması sağlandı - Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Gökay Bayrak: - "Sistemde iki elektrikli araç için yer yaptık, iki elektrikli araç şarj olabilecek şekilde. Çalışmalarımız daha çok elektrikli aracın daha hızlı şarj olması noktasında" - "İstasyonumuzda mevcut ticari araçların yüzde 85'inde kullanılan soket tipi mevcut. TOGG da üretildiği zaman temiz enerjiyle BTÜ olarak şarj etmeyi dört gözle bekliyoruz. En başta TOGG'a uyumlu olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz"

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımla güneş ve rüzgar enerjisinden beslenen elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu.

BTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Bayrak tarafından yürütülen, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle, yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan sistemin elektrikli araç şarj istasyonlarının "akıllı şebeke" konseptine uygun çalışması sağlandı.

Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesi'ne kurulan ve tüm elektrikli araçlarda kullanılabilecek sistem, elektrik şebekesinden bağımsız olarak araç şarjını mümkün hale getiriyor.

Doç. Dr. Bayrak, AA muhabirine, lisans ve lisansüstü çalışmalar yürüttükleri üniversite laboratuvarında yenilenebilir enerji kaynaklarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının sayılarının ilerleyen yıllarda önemli ölçüde artacağını vurgulayan Bayrak, şöyle konuştu:

"2030 yılında elektrikli araç sayısının ülkemizde de 2 milyona yaklaşması bekleniyor. Dünya çapında da elektrikli araç sayısının 2025 sonunda toplam potansiyelde yüzde 25'in üzerine çıkacağı öngörülüyor. Proje kapsamında elektrikli araçların hızlı şarj olabileceği ve elektrik enerjisini yenilenebilir enerjiden de destek alarak güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak sağlayabileceği hibrit bir yapı oluşturmaya çalıştık. Önümüzdeki yıllarda özellikle elektrikli araçların şarj olmasında şebekeye binecek bu yükün daha hafifletilmesinde ve 'akıllı şebeke' dediğimiz yani enerjisini bulunduğu yerde üretip bulunduğu yerde tüketme dediğimiz şebekeye uygun bir tasarım bir gerçekleştirmeye çalıştık."

- Otopark yönetmeliğinde şarj istasyonu zorunluluğu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının otopark yönetmeliğindeki değişikliğine değinen Bayrak, buna göre otoparklarda elektrikli araç şarj istasyonu bulundurulması gerektiğini aktardı.

Büyük otoparklarda elektrik şebekesinin şarj bakımından yeterli olmayacağını değerlendirdiklerini belirten Bayrak, "Yerli ve milli yazılımlarımızla ve donanımsal çalışmalarımızla bunun enerji yönetimini akıllı şekilde yapay zeka temelli sürdürmeye çalışıyoruz. Sistemde iki elektrikli araç için yer yaptık, iki elektrikli araç şarj olabilecek şekilde. Çalışmalarımız daha çok elektrikli aracın daha hızlı şarj olması noktasında." dedi.

Bayrak, bir araştırma görevlisi ve 5 lisansüstü öğrenciyle çalışmalar yaptıkları istasyonda günlük zaman sınırlaması olmadan araçların şarj edilebileceğini bildirdi.

Elektrikli araçların menzillerinin artırılmasına çalışıldığını dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

"400-500 kilometrelik bir menzilde şehir içinde sürekli bir elektrikli araç şarj istasyonu bulamayacaksınız. Şehir dışındaki yerlerde de özellikle akaryakıt istasyonlarında iletim hatlarına uzaklık nedeniyle bunların bağlantı gibi problemleri olabilecek. Bu geliştirdiğimiz sistemle şebekeden bağımsız olarak istenilirse akü takviyesiyle elektrikli araçları şarj edecek tasarım da yapılabilir, her iki sistemi de çalışıyoruz. Kurduğumuz şarj istasyonu 'mod 3 tip 2' denilen soket yapısına uygun. İstasyonumuzda mevcut ticari araçların yüzde 85'inde kullanılan soket tipi mevcut. TOGG da üretildiği zaman temiz enerjiyle BTÜ olarak şarj etmeyi dört gözle bekliyoruz. En başta TOGG'a uyumlu olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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