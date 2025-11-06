EĞİTİM

Elektrikli süpürgeyi kim, ne zaman icat etti? Elektrikli süpürgeyi ilk kim buldu?

Bir ev ya da ofis ortamında katı ve sıvı maddeleri emerek uzaklaştırmaya yarayan elektrikli süpürgelerin verimlilikleri ve çıkış güçleri airwatt cinsinden hesaplanmaktadır. El süpürgelerinin teknolojik ilerlemeler ile yerini zaman içinde elektrikli süpürgeler almıştır.

Elektrikli süpürgeyi kim, ne zaman icat etti? Elektrikli süpürgeyi ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Modern dünyanın gitgide daha çok hıza ihtiyaç duyması, bir günlük sürenin insanlara yetmiyormuş gibi gelmesi birçok teknolojik buluşu da beraberinde getirmiştir. Bazılarının temeli çok daha önceki yıllarda hatta bazıları milattan önce bulunmuş birçok ürün bulunmaktadır. Elektrikli süpürgeler icat edilmeden çok zaman önce eşyalar ve halılar sopayla dövülerek, çalı süpürgesi ile ya da gırgır gibi elektriksiz farklı aletlerle temizlenmekteydi. Ancak mucitler bu gereksinimlerden yola çıkarak elektrikli süpürgeyi icat ettiler ve ilk elektrikli süpürgeler bugünkü modern süpürgeler haline geldiler.

Elektrikli süpürgeyi kim, ne zaman icat etti?

Elektrikli süpürgenin tarihte ilk kez 1870’li yıllarda icat edilmiş bir ev aleti olduğu bilinmektedir. İlk elektrikli süpürgenin fırtına adı ile piyasaya sürüldüğü kabul edilmektedir. Bu makine el ile çevrilen bir tür fan aracılığı ile emerek temizleme yapan bir makinedir. Operatör olan kişinin kolu çevirmek ve makineyi çalıştırmak zorunda kalması kullanımı da zor hale getirmiştir.

Yakın dönemlerde Melviller Bissel dönen tekerlekler ve fırçalar ile çalışan bir halı süpürgesi de icat etmiştir. Bu cihaz kir ve tozu halıdan derinlemesine alarak süpürgenin gövde kısmında toplayarak çalışmaktadır. Daha sonra ilk benzinli motorlu vakum süpürgesi de tasarlanmış ve üretilmiştir. ancak bu erken ön çalışmalar çok yaygınlaşmamıştır.

Elektrikli süpürgeyi ilk kim buldu?

Elektrikli süpürgenin icadı 1860 yılına dayanmaktadır. Daniel Hass adında bir mucit dönen fırçaya sahip bir elektrikli süpürge icat etmiştir. Bu makinenin elle çalıştırılması ve emiş gücünün arttırılabilmesi için gövdesindeki körüğün kullanması gibi özellikleri bulunuyordur.

1869 yılında elle döndürülen bir fanı olan elektrikli süpürge Ives Mc Gaffey tarafından icat edilmiştir. 1876 yılında ise Meville Bissell dönen fırçaları ile halıları temizleyen uzun bir çubuk ile kirleri itip içindeki metal bir kutuya alan makineyi bulmuştur.

