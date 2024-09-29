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Eleştiriler sonrası veda mı etti? Kasımpaşa maçında 3 gol yiyen Muslera'dan olay yaratan paylaşım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 12:13
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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen Galatasaray mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fernando Muslera dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Eleştiriler sonrası veda mı etti? Kasımpaşa maçında 3 gol yiyen Muslera'dan olay yaratan paylaşım
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibi ile 3-3 berabere kalırken, alınan bu beklenmedik sonuç herkesi şaşırttı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmanın yankıları sürerken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

"AZ KALDI..."

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Sarı kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından "Az kaldı" yazan bir paylaşım yaparken, bu yazının altına kum saati ekledi.

AYRILIYOR MU?

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Muslera'nın bu paylaşımını taraftarlar yorum yağmuruna tuttu. Paylaşımın nedeni merak edilirken bazı taraftarlar bu gönderiyi Muslera'nın vedası olarak nitelendirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Kasımpaşa son dakika galatasaray muslera
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