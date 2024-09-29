Eleştiriler sonrası veda mı etti? Kasımpaşa maçında 3 gol yiyen Muslera'dan olay yaratan paylaşım

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 3-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibi ile 3-3 berabere kalırken, alınan bu beklenmedik sonuç herkesi şaşırttı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmanın yankıları sürerken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

"AZ KALDI..."

Sarı kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından "Az kaldı" yazan bir paylaşım yaparken, bu yazının altına kum saati ekledi.

AYRILIYOR MU?

Muslera'nın bu paylaşımını taraftarlar yorum yağmuruna tuttu. Paylaşımın nedeni merak edilirken bazı taraftarlar bu gönderiyi Muslera'nın vedası olarak nitelendirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM...