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"Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi" diyerek paylaştı! Tuğçe Tayfur'un gelinliği olay oldu

14.08.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıkladıktan kısa süre sonra evlilik kararı aldığını duyurdu. "Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi" diyerek gelinlikli paylaşım yapan Tuğçe Tayfur'un gelinliği olay oldu.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur maneviyata yönelip sahneleri bıraktığından beri gündemden düşmüyor.Geçtiğimiz haftalarda eski nişanlısı Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur kısa süre sonra evlilik kararı alınca yine olay oldu.

Muhammet Aydın ile evleneceğini duyuran Tuğçe Tayfur evlendi ve sosyal medyada gelinliğiyle pozlar verdi.

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"Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım" diyen Ferdi Tayfur'un kızı paylaşımına şu notu düştü:

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SOYADINI HEMEN DEĞİŞTİRDİ

"Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah!ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti, tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum Hubby. TUĞÇE AYDIN’a merhaba diyelim canlarım. Allah her isteyene de nasip etsin."

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GELİNLİĞİNE YORUM YAĞDI

Tuğçe Tayfur'un sade ve tamamen kapalı gelinliği sosyal medyayı salladı. Tayfur'un takipçileri "Çok yakışmış", "Gelinlik çok sade", "Annenize ne kadar benzemişsiniz", "Bir açıp bir kapatıyorsunuz ama gelinlik çok güzel", "Gelinlik emanet gibi" yorumlarında bulundu.

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Tuğçe Tayfur evlilik ele

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