MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi: Kulak çizgisi kalp krizinin işareti mi? Kulağını gösterdi

Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın hastane odasından yaptığı paylaşımda, kulağındaki belirgin çizgi dikkat çekmişti. Tıpta “Frank işareti” olarak adlandırılan bu çizgi, son dönemde yeniden gündeme gelirken kalp ve damar hastalıklarıyla olası ilişkisi merak konusu oldu. Cem Yılmaz'ın bu defa kulağının detay fotoğrafını çekip peş peşe paylaştı.

Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi: Kulak çizgisi kalp krizinin işareti mi? Kulağını gösterdi
Öznur Yaslı İkier

Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve anjiyo yapılmıştı. Tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinden sonra hastane odasından yaptığı teşekkür paylaşımı, başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fotoğraf sosyal medyada "kulak memesindeki çizgi" tartışması başlattı. Bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceği iddia edildi.

Cem Yılmaz ın kalp krizi sonrası gündeme geldi: Kulak çizgisi kalp krizinin işareti mi? Kulağını gösterdi 1

**KULAK ÇİZGİSİ KALP KRİZİNİN HABERCİSİ Mİ?

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cevat Tanalp, kulak memesindeki çapraz çizgi olarak bilinen "Frank işareti"nin koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini ancak tek başına kalp hastalığı veya kalp krizi tanısı anlamına gelmediğini belirtti.

Kulak memesindeki çapraz kıvrımın uzun yıllardır koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Tanalp, ancak bu bulgunun toplumda gereksiz endişeye yol açacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Frank çizgisinin özellikle yaşla birlikte ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Tanalp, bağ dokusundaki yaşlanmanın hem kulak memesinde hem de damar duvarlarında görülebileceğini anlattı.

Prof. Dr. Tanalp, "Kulak memesinde nasıl bu çizgileri ortaya çıkaran bir bağ dokusu yaşlanması varsa, aynı durum kalp damarlarımızda da eş zamanlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu ikisi arasında bir bağlantı kurmak mümkün. Kulak memesindeki çizginin tek başına kalp hastalığı anlamına geldiğini söyleyemeyiz." dedi.

Cem Yılmaz ın kalp krizi sonrası gündeme geldi: Kulak çizgisi kalp krizinin işareti mi? Kulağını gösterdi 2

KULAĞINI PAYLAŞTI
Cem Yılmaz bu defa kulağının detay fotoğraflarını çekip peş peşe paylaştı. Yılmaz paylaşımında; 'Bariz bir böbrek yetmezliği kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim. Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım' ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz ın kalp krizi sonrası gündeme geldi: Kulak çizgisi kalp krizinin işareti mi? Kulağını gösterdi 3

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk görüntüler gündem oldu! 'Nefesim kesildi' İlk görüntüler gündem oldu! 'Nefesim kesildi'
Tavsiyelere uyup hemen bıraktı! Kararını böyle duyurdu Tavsiyelere uyup hemen bıraktı! Kararını böyle duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.