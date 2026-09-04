Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi: Kulak çizgisi kalp krizinin işareti mi? Kulağını gösterdi

Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve anjiyo yapılmıştı. Tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.

Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinden sonra hastane odasından yaptığı teşekkür paylaşımı, başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Fotoğraf sosyal medyada "kulak memesindeki çizgi" tartışması başlattı. Bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceği iddia edildi.

**KULAK ÇİZGİSİ KALP KRİZİNİN HABERCİSİ Mİ?

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cevat Tanalp, kulak memesindeki çapraz çizgi olarak bilinen "Frank işareti"nin koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini ancak tek başına kalp hastalığı veya kalp krizi tanısı anlamına gelmediğini belirtti.

Kulak memesindeki çapraz kıvrımın uzun yıllardır koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Tanalp, ancak bu bulgunun toplumda gereksiz endişeye yol açacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Frank çizgisinin özellikle yaşla birlikte ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Tanalp, bağ dokusundaki yaşlanmanın hem kulak memesinde hem de damar duvarlarında görülebileceğini anlattı.

Prof. Dr. Tanalp, "Kulak memesinde nasıl bu çizgileri ortaya çıkaran bir bağ dokusu yaşlanması varsa, aynı durum kalp damarlarımızda da eş zamanlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu ikisi arasında bir bağlantı kurmak mümkün. Kulak memesindeki çizginin tek başına kalp hastalığı anlamına geldiğini söyleyemeyiz." dedi.

KULAĞINI PAYLAŞTI

Cem Yılmaz bu defa kulağının detay fotoğraflarını çekip peş peşe paylaştı. Yılmaz paylaşımında; 'Bariz bir böbrek yetmezliği kulağı yakınlaştırınca çıkıyor. Nasıl görmedim. Lütfen hepimiz daha dikkatli ve bilinçli olalım… Hayatı yakınsayalım' ifadelerini kullandı.

