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Elimi Bırakma 2. bölüm fragmanı: Büyük kaza! (İlk bölüm reytinglerde kaçıncı oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 23.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

TRT 1!in iddialı kadrosuyla yeni dizisi Elimi Bırakma ilk bölümü ile ekrana merhaba dedi. İlk bölümün akabinde Elimi Bırakma 2. bölüm fragmanı da izleyicilerle paylaşıldı. Fragmanda Feride hanımın Cenk’i yola sokmak için attığı adımlar ve Mert’in kaybolması görülüyor. Fragman sonundaki kaza izleyenleri endişelendirdi. İşte Elimi Bırakma dizisinin 2. bölüm fragmanı ve kaçıranlar için ilk bölümden detaylar...

Elimi Bırakma 2. bölüm fragmanı: Büyük kaza! (İlk bölüm reytinglerde kaçıncı oldu?)

Başrollerinde Alina Boz ve Alp Navruz’un yer aldığı Elimi Bırakma dizisi Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Elimi Bırakma farklı dünyalardan olan ama bir anda ellerindeki şeyleri kaybetmeleri ile ortak bir noktada buluşan Cenk ile Azra’nın yollarının kesişmesini konu ediniyor. İşte Elini Bırakma 2. bölüm fragmanı, ilk bölümden detaylar ve reyting sonuçları...

ELİMİ BIRAKMA 2. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 29 Temmuz Pazar ekrana gelecek 2. bölümünde Cenk’i zorlu günler bekliyor. Babaannesi Cenk’i istediği yola getirmek için onu zorlayacak. Zaten sorunları ile cebelleşen Azra Mert’in kaybolması ile büyük bir çok yaşayacak. Mert çok ciddi bir kaza geçireceğe benziyor.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİNİN REYTİNG PERFORMANSI

Dizinin ilk bölümü 22 Temmuz 2018 reyting listelerinde kendisine totalde 8. sıradan yer buldu.

22 Temmuz reyting sonuçları: Elimi bırakma izlendi mi, kaçıncı oldu?22 Temmuz reyting sonuçları: Elimi bırakma izlendi mi, kaçıncı oldu?

ELİMİ BIRAKMA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma ilk Bölümde; Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.


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