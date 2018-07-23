Elimi Bırakma 2. bölüm fragmanı: Büyük kaza! (İlk bölüm reytinglerde kaçıncı oldu?)

Başrollerinde Alina Boz ve Alp Navruz’un yer aldığı Elimi Bırakma dizisi Pazar akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Elimi Bırakma farklı dünyalardan olan ama bir anda ellerindeki şeyleri kaybetmeleri ile ortak bir noktada buluşan Cenk ile Azra’nın yollarının kesişmesini konu ediniyor. İşte Elini Bırakma 2. bölüm fragmanı, ilk bölümden detaylar ve reyting sonuçları...

ELİMİ BIRAKMA 2. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 29 Temmuz Pazar ekrana gelecek 2. bölümünde Cenk’i zorlu günler bekliyor. Babaannesi Cenk’i istediği yola getirmek için onu zorlayacak. Zaten sorunları ile cebelleşen Azra Mert’in kaybolması ile büyük bir çok yaşayacak. Mert çok ciddi bir kaza geçireceğe benziyor.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİNİN REYTİNG PERFORMANSI

Dizinin ilk bölümü 22 Temmuz 2018 reyting listelerinde kendisine totalde 8. sıradan yer buldu.

ELİMİ BIRAKMA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elimi Bırakma ilk Bölümde; Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.