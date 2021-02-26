Aylin Tezel Komiser Alex oldu! Aylin Tezel kimdir?

Aylin Tezel, 6 bölümlük Unbroken dizisinde, karnındayken bebeği çalınan bir başkomiseri canlandırıyor. Televizyon eleştirmenleri diziyi “İskandinav polisiyesi ve Amerikan gerilimi tadında” diye yorumladı.

Aylin Tezel, “Senaryoyu ilk okuduğumda çok mutlu oldum. Çünkü çok komplike ve heyecanlı bir kadın figürü vardı. Son yıllarda Alman televizyonlarındaki güçlü kadın rollerini özlemiştim. Alex’in hikayesi beni çok etkiledi. Kendisi için veya bazen de kendisine karşı ve de çevresindekilere karşı yürüttüğü mücadeledeki enerjiyi inanılmaz güçlü buluyorum. Alex’teki içgüdüsel hayatta kalma mücadelesi ve uzlaşmaz tavrı beni çok büyüledi” dedi.

AYLİN TEZEL KİMDİR?

Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olarak Bünde, Kuzey Ren-Vestfalya'da doğan Aylin Tezel, Bielefeld- Sennestadt'ta büyüdü. 15 yaşındayken Yoshi Oida ve Royston Maldoom'dan Klasik Bale, Çağdaş Dans ve Hip-Hop gibi türlerinde dans eğitimi aldı. Hans-Ehrenberg-Schule'den mezun olduktan sonra Berlin Ernst Busch Oyunculuk Akademisi'nde (Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch' oyunculuk eğitimi aldı.