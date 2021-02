Aylin Tezel Komiser Alex oldu! Aylin Tezel kimdir?

2007'DE KÜÇÜK ROLLERLE BAŞLADI

İlk başlarda 2007'de TV'de küçük rollerde oynamaya başladı. 2007'nin sonunda Wem Ehre gebührt adlı filmde ilk kez başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2008 yılında Andreas Morellin yönettiği 'Unschuld' filminde Kai Wiesinger ve Nadeshda Brennicke ile oynadı. Ardından Bis aufs Blut – Brüder auf Bewährung adlı gençlik filminde ve Luks Glück adlı komedi filminde rol aldı. 2011'de Yasemin Şamdereli'nin yazdığı ve yönettiği Almanya – Willkommen in Deutschland (Almanya – Almanya'ya Hoşgeldiniz) komedi filminde Almanya'ya gelen bir Türk ailesinin kızını canlandırdı. Oyuncu ayrıca 3 kısa filmin yönetmenliğini yapmıştır.

Filmografi

2018 Sevimli Dostlar

2017 The Yellow Birds

2016 Robinson Crusoe (Seslendirme)

2015 Macho Man

2015 Lost in the Living

2014 Coming In

2014 Auf das Leben!

2013 Tanz mit ihr (Kısa Film)

2012 Am Himmel der Tag

2012 Drei Zimmer/Küche/Bad

2012 Rhinos (Kısa Film)

2011 Ameisen gehen andere Wege

2011 Almanya'ya Hoş Geldiniz...

2010 Luks Glück

2010 Bis aufs Blut - Brüder auf Bewährung

2010 Riss (Kısa Film)

2008 Unschuld