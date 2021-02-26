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Aylin Tezel Komiser Alex oldu! Aylin Tezel kimdir?

26.02.2021 07:57 | Son Güncelleme:
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Aylin Tezel Komiser Alex oldu! Aylin Tezel kimdir?

Türk asıllı Alman oyuncu Aylin Tezel’in yeni polisiye dizisi Unbroken, iddialı bir şekilde ekranlara giriş yaptı. Ödüllü oyuncu dizide Komiser Alex karakterini canlandırıyor.

Aylin Tezel, 6 bölümlük Unbroken dizisinde, karnındayken bebeği çalınan bir başkomiseri canlandırıyor. Televizyon eleştirmenleri diziyi “İskandinav polisiyesi ve Amerikan gerilimi tadında” diye yorumladı.

Aylin Tezel, “Senaryoyu ilk okuduğumda çok mutlu oldum. Çünkü çok komplike ve heyecanlı bir kadın figürü vardı. Son yıllarda Alman televizyonlarındaki güçlü kadın rollerini özlemiştim. Alex’in hikayesi beni çok etkiledi. Kendisi için veya bazen de kendisine karşı ve de çevresindekilere karşı yürüttüğü mücadeledeki enerjiyi inanılmaz güçlü buluyorum. Alex’teki içgüdüsel hayatta kalma mücadelesi ve uzlaşmaz tavrı beni çok büyüledi” dedi.

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AYLİN TEZEL KİMDİR?

Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olarak Bünde, Kuzey Ren-Vestfalya'da doğan Aylin Tezel, Bielefeld- Sennestadt'ta büyüdü. 15 yaşındayken Yoshi Oida ve Royston Maldoom'dan Klasik Bale, Çağdaş Dans ve Hip-Hop gibi türlerinde dans eğitimi aldı. Hans-Ehrenberg-Schule'den mezun olduktan sonra Berlin Ernst Busch Oyunculuk Akademisi'nde (Hochschule für Schauspielkunst 'Ernst Busch' oyunculuk eğitimi aldı.

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2007'DE KÜÇÜK ROLLERLE BAŞLADI

İlk başlarda 2007'de TV'de küçük rollerde oynamaya başladı. 2007'nin sonunda Wem Ehre gebührt adlı filmde ilk kez başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2008 yılında Andreas Morellin yönettiği 'Unschuld' filminde Kai Wiesinger ve Nadeshda Brennicke ile oynadı. Ardından Bis aufs Blut – Brüder auf Bewährung adlı gençlik filminde ve Luks Glück adlı komedi filminde rol aldı. 2011'de Yasemin Şamdereli'nin yazdığı ve yönettiği Almanya – Willkommen in Deutschland (Almanya – Almanya'ya Hoşgeldiniz) komedi filminde Almanya'ya gelen bir Türk ailesinin kızını canlandırdı. Oyuncu ayrıca 3 kısa filmin yönetmenliğini yapmıştır.

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Filmografi

2018 Sevimli Dostlar
2017 The Yellow Birds
2016 Robinson Crusoe (Seslendirme)
2015 Macho Man
2015 Lost in the Living
2014 Coming In
2014 Auf das Leben!
2013 Tanz mit ihr (Kısa Film)
2012 Am Himmel der Tag
2012 Drei Zimmer/Küche/Bad
2012 Rhinos (Kısa Film)
2011 Ameisen gehen andere Wege
2011 Almanya'ya Hoş Geldiniz...
2010 Luks Glück
2010 Bis aufs Blut - Brüder auf Bewährung
2010 Riss (Kısa Film)
2008 Unschuld

Televizyon

2020 Tatort
2019 Die Informantin 2 (TV Filmi)
2018 Der Polizist und das Mädchen (TV Filmi)
2017 X Company
2017 Zwischen Himmel und Hölle (Mini dizi)
2016 Die Informantin (TV Filmi)
2015 Homeland
2015 Schuld
2013 Doc Meets Dorf
2013 Kleine Schiffe (TV Filmi)
2011 Bloch
2011 Tiere bis unters Dach
2011 SOKO Stuttgart
2011 Notruf Hafenkante
2011 Aschenputtel (TV Filmi)
2010 Großstadtrevier
2009 Sui tuoi passi (TV Filmi)
2008 Türkisch für Anfänger
2008 Giacomo Puccini - Die dunkle Seite des Mondes (TV Filmi)
2008 Bis dass der Tod uns scheidet (TV Filmi)
2007 Ein Fall für zwei

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Anahtar Kelimeler:
Almanya,
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