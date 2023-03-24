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Elite'in yıldızı Carmen Arrufat direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

24.03.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in iddialı dizisi Elite'de hayat verdiği 'Sahra' karakteriyle büyük beğeni toplayan İspanyol oyuncu Carmen Arrufat, Instagram hesabından direk dansı yaptığı anları paylaştı. Arrufat'ın iddialı paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

20 yaşındaki İspanyol yıldız Carmen Arrufat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat bu defa Instagram hesabından direk dansı yaptığı anlarını takipçileri ile paylaştı. Arrufat'ın o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

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2019 yılından beri oyunculuk yapan Carmen Arrufat, The Innocence filmiyle ekran yolculuğuna başladı.

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Ardından HIT ve Todos Mi En Ten gibi yapımlarda rol aldı.

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Genç oyuncu, Elite dizisine 6. sezonda katılmıştır.

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Arrufat 11 yaşından beri oyunculuk dersleri aldı ve Víctor Antolí tarafından işletilen bir drama okulu olan Aula Cine y TV'de eğitim aldı.

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