Elite'in yıldızı Carmen Arrufat direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

20 yaşındaki İspanyol yıldız Carmen Arrufat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Elite'in yıldızı Carmen Arrufat bu defa Instagram hesabından direk dansı yaptığı anlarını takipçileri ile paylaştı. Arrufat'ın o anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

2019 yılından beri oyunculuk yapan Carmen Arrufat, The Innocence filmiyle ekran yolculuğuna başladı.

Ardından HIT ve Todos Mi En Ten gibi yapımlarda rol aldı.

Genç oyuncu, Elite dizisine 6. sezonda katılmıştır.

Arrufat 11 yaşından beri oyunculuk dersleri aldı ve Víctor Antolí tarafından işletilen bir drama okulu olan Aula Cine y TV'de eğitim aldı.



