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Elizabeth Hurley, kar üzerinden üstsüz poz verdi!

26.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Elizabeth Hurley, kar üzerinden üstsüz poz verdi!

55 yaşındaki Elizabeth Hurley, kar üzerinde üstsüz bikinili fotoğrafıyla hem göğüslerini hem de karın kaslarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Eski model ve oyuncu Elizabeth Hurley, çıplak fotoğraf paylaşmadan geri duramıyor. Son paylaştığı yarı çıplak fotoğrafı Instagram’da olay oldu.

55 yaşındaki güzel üzerinde beyaz bir kaban ve bikini altıyla kar üzerinde poz verdi. Hayranları ve takipçileri Elizabeth Hurley’nin üstsüz fotoğrafına beğeni ve yorum yağdırdı. Bazı takipçileri "Sen insan değilsin" yorumunu yaparken bazıları ise Elizabeth Hurley’in kusursuz vücuduna övgüler yağdırdı.

tktk

ELİZABETH HURLEY SPOR SALONUNA GİTMİYOR

55 yaşındaki Elizabeth Hurley, yaşına rağmen kusursuz fiziği için şunları söylemişti:

"Egzersiz, sağlıklı beslenme ve rahatlatıcı aktiviteler için zaman ayırarak..."

Spor salonuna gitmeyi tercih etmeyen Elizabeth Hurley, genelde açık havada egzersiz yapmayı tercih ediyor.

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