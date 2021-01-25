The Walking Dead’de erken ölmesi gerekiyordu: Kıyamadılar!

The Walking Dead dizisi adım adım finale doğru ilerlerken, yapımcılar merak edilen bazı soruların yanıtlarını vermeye başladı. Robert Kirkman'ın yarattığı zombi evreninin çizgi romanlarında diziden farklı olarak Carol karakteri erkenden ölenler arasında yer alıyordu. Ancak, Carol The Walking Dead evreninin en çetin ceviz karakterlerinden biri çıktı.

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Popüler zombi dizisi The Walking Dead, serinin en rahatsız edici sahnelerinden birinde Melissa McBride'ın canlandırdığı Carol'ın intihar girişiminde bulunduğunu ancak Cassady McClincy'nin canlandırdığı Lydia tarafından kurtarıldığını göstermişti.

Her ne kadar Carol'ın macerasının dizinin son sezonunda devam edeceği garantilense de dizinin yazarlarının onun sonunu planladığı bir dönem vardı. Ancak dizinin eski yapımcısı ve şu anki içerik sorumlusu Scott Gimple bu fikre güçlü biçimde karşı çıkanlardan biriydi.

Somag News'un haberine göre Gimple fikre dair şunları söylüyor:

Carol'ın ölümünün nasıl gerçekleşeceği tartışılıyordu. Hikayede epey ileri gitmişti ve ölmesine fazlasıyla karşıydım çünkü eski eşinin kontrolü altındaki birinden inanılmaz bir savaşçıya dönüştüğü yolculuğunu görmüştüm.