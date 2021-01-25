MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. The Walking Dead’de erken ölmesi gerekiyordu: Kıyamadılar!

The Walking Dead’de erken ölmesi gerekiyordu: Kıyamadılar!

25.01.2021 08:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
The Walking Dead’de erken ölmesi gerekiyordu: Kıyamadılar!

The Walking Dead evreninin sevilen karakterlerinden biri olan Carol, çizgi romanda erken ölenler arasında yer alırken dizideki macerası ise devam ediyor.

The Walking Dead dizisi adım adım finale doğru ilerlerken, yapımcılar merak edilen bazı soruların yanıtlarını vermeye başladı. Robert Kirkman'ın yarattığı zombi evreninin çizgi romanlarında diziden farklı olarak Carol karakteri erkenden ölenler arasında yer alıyordu. Ancak, Carol The Walking Dead evreninin en çetin ceviz karakterlerinden biri çıktı.

The Walking Dead 10. sezondan merak uyandıran fragmanThe Walking Dead 10. sezondan merak uyandıran fragman

YAZININ DEVAMI SPOİLER İÇERİR

Popüler zombi dizisi The Walking Dead, serinin en rahatsız edici sahnelerinden birinde Melissa McBride'ın canlandırdığı Carol'ın intihar girişiminde bulunduğunu ancak Cassady McClincy'nin canlandırdığı Lydia tarafından kurtarıldığını göstermişti.

Bu sahneler onları kurtarmaya yetmedi! Lupin, hem The Queen’s Gambit’i hem de Bridgerton’ı solladıBu sahneler onları kurtarmaya yetmedi!

Her ne kadar Carol'ın macerasının dizinin son sezonunda devam edeceği garantilense de dizinin yazarlarının onun sonunu planladığı bir dönem vardı. Ancak dizinin eski yapımcısı ve şu anki içerik sorumlusu Scott Gimple bu fikre güçlü biçimde karşı çıkanlardan biriydi.

Somag News'un haberine göre Gimple fikre dair şunları söylüyor:

Carol'ın ölümünün nasıl gerçekleşeceği tartışılıyordu. Hikayede epey ileri gitmişti ve ölmesine fazlasıyla karşıydım çünkü eski eşinin kontrolü altındaki birinden inanılmaz bir savaşçıya dönüştüğü yolculuğunu görmüştüm.

Carol her ne kadar başlarda hayli sönük bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıksa da yaşadıklarıyla güçlü bir savaşçı halini alıyordu.

Bu da Carol'ı dizinin en ilham verici karakterlerinden biri haline getiriyor.

Game of Thrones’un yerini doldurmaya çalışıyorlarGame of Thrones’un yerini doldurmaya çalışıyorlar

Dizinin yapımcıları daha önce zombi evreninin amiral gemisi konumundaki dizinin sona ermesinin ardından Daryl ve Carol karakterlerine odaklanacak yeni bir dizinin hazırlıklarının yapılacağını açıklamıştı. (Independent Türkçe)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGözyaşlarını tutamadılar!Gözyaşlarını tutamadılar!
Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya bombası! İşte yeni rolüKırmızı Oda'da Erkan Petekkaya bombası! İşte yeni rolü
The Witcher bu sefer güldürdü!The Witcher bu sefer güldürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

Bakan Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Diğer Haberler

Bu kadar da olmaz diyeceksiniz! Bridgerton'ın kartal gözlü hayranları bu hatayı kaçırmadı

Milyon dolarlar harcanan sette böyle hata olmaz!

Boris Johnson'ı ifşa edecekler! Onu canlandıracak isim belli oldu

Boris Johnson'ı ifşa edecekler! Canlandıracak isim belli oldu

Kırmızı Oda 22. yeni bölümde Erkan Petekkaya sürprizi! Kırmızı Oda'da Sadi kim?

Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya bombası! İşte yeni rolü

Menajerimi Ara 23. yeni bölümde Gülben Ergen sürprizi! Gülben Ergen Ego Ajans'tan yardım isteyecek!

Gülben Ergen ekranlara dönüyor! Sevilen dizide rol alacak

Star TV'den Akrep ve Sol Yanım için flaş karar! Akrep ve Sol Yanım dizileri hangi günler yayınlanacak?

Star TV'den Akrep ve Sol Yanım için flaş karar!

Çukur 113. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı ölüyor mu? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Çukur'a veda mı ediyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.