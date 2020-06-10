Eljero Elia, Başakşehir'den ayrılacağını açıkladı

Elia, Bureau Sport isimli bir Youtube kanalının calı yayınında Başakşehir'den ayrılacağını açıkladı.
Sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Elia, "Kararımı kulüp yönetimine söyledim. Şansımı başka bir kulüpte denemek istiyorum. Tekliflere açığım. Yaklaşık olarak bir ay içinde serbest kalacağım. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." açıklamasını yaptı.
Hollanda'ya geri dönme ihtimali üzerinde de konuşuan Elia, "Hiçbir kulüp için olmaz ifadesini kullanmıyorum. Twente'nin kalbimde özel bir yeri olduğunu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.
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