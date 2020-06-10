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Eljero Elia, Başakşehir'den ayrılacağını açıkladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.06.2020 21:44 | Son Güncelleme

Başakşehir'in Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını ve turuncu-mavili kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Eljero Elia, Başakşehir'den ayrılacağını açıkladı

Elia, Bureau Sport isimli bir Youtube kanalının calı yayınında Başakşehir'den ayrılacağını açıkladı.

Sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Elia, "Kararımı kulüp yönetimine söyledim. Şansımı başka bir kulüpte denemek istiyorum. Tekliflere açığım. Yaklaşık olarak bir ay içinde serbest kalacağım. Sonrasında neler olacağını hep birlikte göreceğiz." açıklamasını yaptı.

"TWENTE'NİN KALBİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR"

Hollanda'ya geri dönme ihtimali üzerinde de konuşuan Elia, "Hiçbir kulüp için olmaz ifadesini kullanmıyorum. Twente'nin kalbimde özel bir yeri olduğunu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

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