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Eljif Elmas, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını telefondan izledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas, Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçı telefondan takip etti.

Eljif Elmas, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını telefondan izledi

Sezon öncesinde İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı Süper Lig müsabakasını telefonundan takip etti.

ELJIF ELMAS'IN NAPOLI'DEKİ İLK GÜNÜ

Elmas’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kalpler paylaşırken telefonundan maçı takip edildiği görüldü.

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Fenerbahçe Eljif Elmas

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Aferin Eljif.
adamın dibi
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