Eljif Elmas, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını telefondan izledi

Sezon öncesinde İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, Fenerbahçe’nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı Süper Lig müsabakasını telefonundan takip etti.

ELJIF ELMAS'IN NAPOLI'DEKİ İLK GÜNÜ

Elmas’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kalpler paylaşırken telefonundan maçı takip edildiği görüldü.



